Top des ventes de la semaine au Japon: Animal Crossing détrône déjà FF7R

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 13 au 19 avril 2020), dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

En plein confinement, Animal Crossing: New Horizons réussi l’exploit de faire presque 300k ! Il va bientot devenir le jeu le plus vendu de la console, et ce en même pas un mois… La semaine prochaine il passe devant Smash et devient le jeu le plus vendu de la console. Final Fantasy VII Remake explose lui en plein vol, avec -90% cette semaine.

01./02. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 286.586 / 3.611.246 (-2%)

02./01. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 70.652 / 773.505 (-90%)

03./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.313 / 2.882.585 (-6%)

04./03. [PS4] Resident Evil 3 # <ADV> (Capcom) {2020.04.03} (¥7.800) – 12.247 / 236.435 (-65%)

05./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.034 / 3.655.868 (-20%)

06./05. [PS4] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 8.682 / 116.217 (-34%)

07./06. [NSW] One Piece: Pirate Warriors 4 <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.03.26} (¥7.800) – 8.080 / 98.912 (-32%)

08./10. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 8.005 / 1.406.903 (-9%)

09./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.915 / 3.570.493 (-12%)

10./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.154 / 1.356.230 (-13%)

La PS4 en profite encore un peu, mais en pleine rupture de stock, la Nintendo Switch se vend encore à 25k, la fin des pénurie est estimée à fin avril, ça va repartir fort, très fort.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS4 # | 34.500 | 79.059 | 11.363 | 303.180 | 481.497 | 9.051.423 | | NSW # | 27.874 | 25.313 | 40.338 | 1.908.179 | 1.110.512 | 13.291.610 | | 3DS # | 1.571 | 1.614 | 3.232 | 19.585 | 97.460 | 24.515.732 | | XB1 # | 53 | 34 | 83 | 1.540 | 2.011 | 112.786 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 63.998 | 106.020 | 55.587 | 2.232.484 | 1.724.170 | 46.971.551 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW L | 8.601 | 5.884 | | 1.078.659 | | 2.124.042 | | NSW | 19.273 | 19.429 | 40.338 | 829.520 | 1.110.512 | 11.167.568 | | XB1 X | 22 | 18 | 44 | 997 | 1.522 | 19.639 | | XB1 S | 31 | 16 | 39 | 543 | 489 | 21.145 | |PS4 Pro| 10.894 | 18.338 | 4.661 | 103.818 | 169.356 | 1.498.788 | | PS4 | 23.606 | 60.721 | 6.702 | 199.362 | 312.141 | 7.552.635 | |n-2DSLL| 1.457 | 1.517 | 2.600 | 18.396 | 76.709 | 1.122.642 | | n-3DS | 114 | 97 | 632 | 1.189 | 19.660 | 5.887.104 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+