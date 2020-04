Island Maze (Nintendo Switch) – Le test

Island Maze est un jeu de casse-tête basé sur la logique et la géométrie dans l’espace. Edité par Drageus Games, ce jeu n’a pas fini de vous faire cogiter !

C’est un casse-tête original qui apportera un peu de nouveauté aux amateurs du genre. Il s’appuie sur des règles de géométrie et propose une petite trentaine de niveaux.

Un concept simple mais tellement efficace !

Le jeu est disponible uniquement en anglais mais cela ne représente en aucun cas un problème pour nous autres francophones car le principe du jeu est très simple. De ce fait, aucun besoin de guide ni de tutorial car les contrôles sont super intuitifs.

Vous entrez donc directement dans le vif du sujet avec le premier puzzle. Vous comprenez rapidement que vous devez faire en sorte que votre cube rejoigne le téléportail qui se trouve sur l’île sur laquelle vous vous trouvez. C’est le même concept pour chaque niveau avec une difficulté croissante.

Chaque niveau se déroule sur une île différente, qui sera plus ou moins escarpée. Afin de traverser l’île sans encombres, vous devrez ramasser des cristaux colorés ou des aimants, en les incrustant dans l’une des faces de votre cube (en passant dessus). Les cristaux vous permettront de traverser les cases colorées en faisant correspondre les couleurs cases/cristaux, et les aimants de grimper sur les falaises. C’est assez simple non ? Eh bien en théorie oui, mais en pratique, c’est un peu plus compliqué ! Mouvoir un cube et prévoir à l’avance de mettre le bon côté en face de la bonne couleur n’est pas des plus faciles…

Par exemple, associer la face du cristal vert à la case verte correspondante peut être assez complexe. Cette difficulté est accrue par la petite taille de l’île qui limite vos déplacements, puis plus tard par le nombre de couleurs… Et c’est là que le jeu est sympa car vous devrez réfléchir pour faire correspondre les faces du cube avec la case correspondante sur une île riquiqui, le tout en essayant de faire le moins de mouvements possible ! Bon courage !

Une ambiance relax et sans pression !

Le jeu n’est pas fait pour vous pénaliser ou vous stresser bien au contraire. Il vous propose une expérience qui se veut relaxante grâce à sa musique calme et à ses effets sonores tranquilles mais adaptés à la concentration. Les graphismes sobres et nets du jeu accentuent encore cette impression de sérénité qui crée un cadre propice à la réflexion.

De plus, pour éviter toute frustration, il n’est pas nécessaire de finir chaque niveau pour accéder aux suivants. Ils se débloqueront au fur et à mesure que vous gagnerez des diamants en réussissant des niveaux. Chaque niveau réussi vous donnera de 0 à 3 diamants, en fonction du nombre de coups que vous aurez utilisé pour rejoindre le téléportail avec votre cube.