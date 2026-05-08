Vous aurez certainement noté qu’ici, nous aimons les jeux indépendants… Alors aujourd’hui nous allons nous intéresser à celui d’un Normand (d’Aubagne en réalité)… Allez, il est temps d’enfiler les gants de boxe, on va venger notre potager… !

La fée des jardins

Decline’s Drop est la première réalisation du studio indépendant (français de surcroît), répondant au doux nom de… Moulin aux Bulles. Et derrière ce studio se cache un seul homme… Marc « Drazglb » Chartron ! Pour la petite histoire, le bonhomme était à l’origine tenté par la vie d’artiste de théâtre, mais lassé par la comédie il l’abandonne et c’est en 2019, à la faveur d’un rêve, qu’il imagine une jeune fille avec des gants bleus en train de cogner un dinosaure dans un décor aux couleurs chatoyantes. C’est alors qu’il se lance, sans aucune compétence en programmation, dans la conception de son tout premier jeu vidéo. Decline’s Drop était né ! Après 5 années de développement et de travail acharné en autodidacte, le jeu est sorti sur Steam en octobre 2024 et c’est aujourd’hui qu’il débarque sur la console hybride de Nintendo ! Peu éloigné de ses origines oniriques, Decline’s Drop conte les aventures d’une jeune poupée faite de chêne et de bouleau vivant cachée au fond de la forêt. Mais alors que tout allait bien et que Globule (c’est le nom de notre héroïne) s’occupait de son potager, elle voit celui-ci détruit par Eternal Corp. et les hydres qui sont à sa tête… Fort contrariée par la tournure des évènements, Globule enfile alors ses gants de boxe bleus et s’en va botter les fesses des vilaines hydres qui ont réduit son travail à néant (et pollué les alentours par la même occasion). C’est parti pour une virée enchanteresse dans un univers aux environnements variés et parfois fatals…

Sonic Wood

Decline’s Drop est décrit comme un « plateforme-brawler » et comme son nom l’indique c’est bien la fusion entre un jeu de plateforme classique et un jeu de baston (Brawl) type Super Smash Bros. Deux genres qui d’apparence ne sont pas censés cohabiter et qui pourtant se marient à merveille ici… Mais n’allons pas trop vite en besogne, parlons d’abord des capacités de Globule. La demoiselle à la tête de bois peut donc se déplacer à gauche à droite en haut et en bas. Comme toute bonne héritière de Mario voire même plutôt de Sonic elle est capable de faire un double-saut. Voilà déjà pour la partie plateforme, il est temps de passer à la partie Brawl… Et bien de ce point de vue, les habitués de Smash Bros. ne seront pas dépaysés : il est possible de donner des coups classiques, mais aussi d’enchainer les combos en donnant un coup et en ajoutant une direction. En chargeant son énergie florale, il est même possible de lancer des attaques spéciales qui font encore plus de dégâts. On s’amusera d’ailleurs de constater lors des affrontements, une note qui va crescendo du moment que vous continuez les combos et qui dit bonne note, dit récompense, en l’occurrence ici des « Drops ». Bien évidemment, vous pourrez également en collecter durant votre progression dans les niveaux, car il n’est pas uniquement question de baston, mais aussi de plateforme. Il faut bien dire que ce côté-là, le développeur s’en est donné à cœur joie pour notre plus grand plaisir. Le level design est soigné et propose une multitude de possibilités. Chaque niveau contient des drops à collecter (la monnaie d’échange du jeu), mais aussi des fragments de cœur (5 par niveau) ce qui en fait entre 20 et 25 par monde. Si vous arrivez à collecter les 5 fragments de tous les niveaux d’un monde, vous aurez droit à un défi supplémentaire. De quoi affuter les attentes de tous les complétistes. Outre ces fragments, vous pourrez également mettre la main (enfin le gant) sur une clé cachée dans le niveau. Une fois celui-ci terminé, vous serez amené à faire une course avec votre gant de boxe contre une bille… Ces niveaux bonus ne sont pas trop compliqués, du moment que vous arrivez à passer sur les flèches qui boostent votre vitesse (et pas celles qui vous propulsent vers l’arrière). Ces derniers renvoient d’ailleurs à ceux que l’on pouvait trouver dans Sonic, où il fallait faire la course en évitant des pièges pour obtenir une émeraude du chaos. D’ailleurs, nous avons beaucoup pensé au hérisson bleu de Sega en parcourant certains niveaux, attention ce n’est en aucun cas un plagiat, bien au contraire ! Certains niveaux peuvent se faire très rapidement, mais tous proposent de nombreux secrets qu’il est toujours plaisant de découvrir, d’autant plus que l’on s’amuse à découvrir les indices laissés par le développeur dans le décor, pour nous indiquer telle ou telle direction. Il faudra d’ailleurs parfois « oser » explorer certaines zones du jeu, mais fort heureusement on peut compter sur la croix directionnelle pour nous donner un petit aperçu de ce qui nous attend aux 4 points cardinaux de la carte.

L’onirisme au service du jeu

D’ailleurs les différents mondes qui composent le jeu (chacun avec une thématique particulière), parviennent à se renouveler régulièrement, proposant une progression au fil de notre avancée. Vraiment inventif et bien pensé (on insiste là-dessus), il n’en demeure pas moins que certains sont assez corsés, mais les vies sont illimitées dans Decline’s Drop et il est possible de recommencer les passages où l’on a échoué. Les éléments du décor sont mis à profit pour progresser… Prenons par exemple une lampe ou un ennemi, qui peut vous faire gagner un saut plus puissant pour atteindre une zone trop haute pour être atteinte avec un double saut. On trouvera également des ballons qui donneront un coup de boost en explosant (mais gare à l’atterrissage, car il faudra attendre qu’ils se regonflent pour être réutilisés). On pourra également profiter des capacités de Globule, comme la course hyper rapide qui, avec un peu d’élan, la fera se transformer en gant de boxe géant dévastateur ; l’idéal pour débloquer certains passages. Au gré de la progression, on retrouvera d’ailleurs ce gant de boxe qui se fera sous-marin lors des phases aquatiques et même si il nous arrive de rager lors de certains passages, nous devons noter que la maniabilité ne peut pas être remise en cause. Si ce n’est à une rare exception quand on saute et qu’on fait une attaque en même temps… Un mauvais timing a tendance à empêcher la réalisation d’un saut tel qu’on le voudrait. On vous a parlé des canons à propulsions ? Et des enchainements à vitesse grand V en passant par des bonus vous permettant de passer des lasers ? Il n’y a franchement pas le temps de s’ennuyer. Bien que certains combats soient un peu moins intéressants, certains adversaires s’avérant moins… inspirés… Toutefois, cela est compensé par les affrontements contre les boss qui seront pour la peine assez mémorables et demanderont pour certains, une petite phase d’apprentissage. Fort heureusement, vous pourrez compter sur les drops collectés pour aller les dépenser dans la boutique de Serge, le singe mutant. Ce dernier vous permettra d’obtenir (moyennant finance), des fioles (une à la fois) que vous pourrez vous affecter et qui vous donnera alors des capacités supplémentaires. On trouvera par exemple une fiole qui doublera les drops collectés (une aubaine pour faire le plein dans les premiers niveaux), mais qui aura pour effet secondaire de vous rendre moins résistant au coups de vos adversaires. On pourra également profiter d’une fiole qui doublera votre barre de vie, un bonus intéressant pour les moins habitués qui veulent progresser sans frustration. Bien évidemment, tel un bon metroidvania, il est possible de refaire les niveaux déjà terminés afin de récupérer les objets ou fragments que l’on aurait oublié la fois précédente, mais cette fois, armé d’une meilleure fiole de pouvoir. Cerise sur le pudding, nous pouvons affronter notre fantôme, ou celui du développeur dans les différents niveaux et aussi profiter d’un mode time attack pour les finir le plus vite possible et faire mieux que le papa de Globule !

Un travail d’ébéniste du jeu vidéo

Difficile de vous laisser sans un petit mot sur l’aspect visuel et technique du titre tellement il est réussi ! On ne peut qu’être bluffé par le travail d’une seule personne, alors que l’on voit parfois débarquer des jeux beaucoup moins bien réussis avec une équipe 10 fois plus nombreuses. Mais nous ne sommes pas là pour comparer, mais plutôt pour valoriser et saluer la direction artistique du jeu. Le côté onirique (d’où il tient ses origines) est parfaitement retranscrit, les animations sont vraiment hyper détaillées et le jeu est parfaitement fluide. Toujours au niveau du design et principalement des adversaires, nous avons bien rigolé au nom imaginé pour certains, à l’inspiration forcément française ! Mais les images ce n’est pas tout, il faut aussi que l’aspect sonore soit de la partie… Rassurez-vous, il n’a pas été oublié ! Signé ModalModule (en réalité le développeur n’était pas tout seul), la bande-son est une petite merveille pour jouer. Il y a un petit côté zen dans certaines partitions qui fait que l’on parcourt les niveaux de façon assez détendue. Les sonorités jazzy se mêlent à des sonorités plus classiques et parachèvent d’emballer ce petit bonbon indépendant, que l’on savoure avec délectation. Decline’s Drop est disponible à 14,99 euros sur l’eShop.