Direction la Nouvelle-Zélande avec WRC 9

Lesquin, le 30 avril 2020 – NACON et son studio de développement KT Racing sont heureux de dévoiler la première vidéo de gameplay de WRC 9, jeu vidéo officiel du FIA World Rally Championship, attendu pour le 3 septembre 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et Epic Games Store pour PC, puis sur PlayStation®5, Xbox One Series X et Nintendo Switch à une date ultérieure.

Cette vidéo de gameplay donne aux fans de la compétition un aperçu du travail réalisé par KT Racing pour recréer l’emblématique rallye de Nouvelle-Zélande qui, après 7 ans d’absence, fête son grand retour dans le calendrier du FIA World Rally Championship. C’est l’un des 3 nouveaux rallyes de la saison, avec le Rallye Safari du Kenya, et le Rallye du Japon, très attendus par les fans et joueurs de WRC.

Découvrez la vidéo de présentation du Rallye de Nouvelle-Zélande dans WRC9 :

Dans ce tout nouveau rallye, les joueurs de WRC 9 seront mis à l’épreuve le long des côtes abruptes et des terres sauvages des alentours de la ville d’Auckland, au cœur de l’Ile du Nord.

« Les routes de Nouvelle-Zélande figurent parmi les plus belles et les plus appréciées de l’histoire du Championnat. » indique Benoît Gomes, Lead Level Designer chez KT Racing. « Réputé pour ses enchaînements de virages rapides et son rythme très soutenu, ce sont aussi sont des paysages à couper le souffle qui font de ce rallye une expérience si particulière. Un long travail préparatoire nous a permis de reproduire le plus fidèlement possible la végétation luxuriante, les éclairages, les points de vue uniques sur l’océan, ainsi que la topographie et la surface des routes, principalement composée de gravier. Nous sommes convaincus que les joueurs de WRC 9 se plairont à relever ce nouveau challenge autant que nous. » conclut Benoît Gomes.

Plus d’informations seront révélées très prochainement !

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur PS4™, Xbox One et Epic Game Store

pour PC. Une date de sortie sera dévoilée ultérieurement pour les consoles Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch.