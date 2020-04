Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en mai 2020

Trois fois plus de chaos, trois fois plus de butin et trois fois plus d’action avec Borderlands Legendary Collection ! Tuez des bandits et des monstres, récupérez des armes toujours plus puissantes, et au passage, tentez de sauver l’univers dans Borderlands: Game of the Year Edition, Borderlands 2 et Borderlands: The Pre-Sequel, ainsi que dans du contenu additionnel pour chacun d’eux, ajoutant des centaines d’heures de jeu à un prix incroyable.*

Découvrez les trois jeux en solo ou en coopération, à deux joueurs en écran scindé multijoueur ou à quatre joueurs en ligne.

Borderlands: Game of the Year Edition – Découvrez le jeu de tir en coop avec lequel tout a commencé, rempli de nouveautés et d’améliorations ! Équipez des trilliards d’armes et incarnez l’un des quatre mercenaires disponibles, chacun possédant ses propres compétences de jeu de rôle. Survivez à Pandore, une planète sans foi ni loi, à la recherche d’une surpuissante technologie extraterrestre qui serait cachée dans une ancienne Arche.

Borderlands 2 – Incarnez l’un des six chasseurs de l’Arche qui tentent de libérer Pandore des griffes du terrible Beau Jack. Faites-vous de nouveaux amis, équipez-les d’innombrables armes et combattez à leurs côtés pour assouvir votre vengeance et vous offrir une nouvelle chance.

Borderlands: The Pre-Sequel – Découvrez l’histoire du méchant de Borderlands 2, le Beau Jack, et de sa prise de pouvoir. Situé entre les événements de Borderlands premier du nom et Borderlands 2, The Pre-Sequel propose un gameplay inédit, tout en incluant ce mélange des mécaniques des jeux de tirs et des RPG qui fait le succès de la franchise.

*Contenu additionnel Borderlands 2 : Commandant Lilith et la Bataille pour Sanctuary non inclus.

XCOM 2 Collection (29 mai)

XCOM® 2 Collection inclut le jeu XCOM 2, quatre packs téléchargeables (Guerrier de la résistance, Enfants de l’anarchie, Chasseurs d’extraterrestres, Le dernier cadeau de Shen) et l’extension War of the Chosen. Activez chaque contenu additionnel (packs et extension) ou jouez simplement au jeu de base.

XCOM® 2 :

Les extraterrestres règnent sur la Terre, promettant à l’humanité un futur radieux. Mais ils cachent un dessein bien plus sombre. Vous devez mettre en place une résistance globale pour éliminer la menace extraterrestre et sauver la race humaine de l’extinction.

XCOM® 2: War of the Chosen :

Cette extension ajoute plein de nouveaux contenus pour votre combat contre ADVENT : nouvelles classes de Héros, nouveaux ennemis, nouvelles missions, nouveaux environnements, ainsi qu’un gameplay stratégique approfondi.

QUATRE PACKS TÉLÉCHARGEABLES :

Guerrier de la résistance : personnalisez votre escouade avec des tenues et équipements de tête supplémentaires, ainsi qu’une armure et un camouflage facial personnalisés.

Enfants de l’anarchie : ce pack sur le thème de la rébellion offre plus de 100 nouvelles options de personnalisation pour toutes les armures des soldats XCOM. Ces options sont purement cosmétiques et ne modifient pas les stats.

Chasseurs d’extraterrestres : transformez les soldats d’XCOM en chasseurs d’élite grâce à de nouvelles armes et armures impressionnantes, et affrontez de nouveaux chefs extraterrestres qui traqueront votre escouade tout au long de la campagne. D’autres améliorations cosmétiques pour vos soldats et le Talion sont disponibles, ainsi qu’une nouvelle mission dans laquelle l’officier Bradford mène une escouade avec l’aide d’un vieil ami.

Le dernier cadeau de Shen : explorez les « Tours perdues » d’ADVENT et faites équipe avec Lily Shen pour retrouver le dernier projet de son père disparu. Découvrez une nouvelle classe de soldat dotée de nouvelles capacités de combat, mécaniques stratégiques et options de personnalisation.

BioShock: The Collection (29 mai)

Découvrez les mondes inoubliables et les histoires exceptionnelles de BioShock, la franchise au succès phénoménal, dans BioShock: The Collection. Explorez les villes de Rapture et Columbia dans BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered et BioShock Infinite: The Complete Edition, qui incluent l’ensemble du contenu additionnel solo. Luttez pour votre survie et surpassez vos ennemis, que ce soit dans les fonds sous-marins ou au-dessus des nuages.

Inclut :

BioShock Remastered : Explorez la ville sous-marine de Rapture, un refuge des têtes pensantes de la société qui s’est transformé en un cauchemar dystopique par le seul fait d’un homme et de son orgueil démesuré.

BioShock 2 Remastered : Découvrez Rapture à travers les yeux du sujet Delta, un Protecteur prototype effrayant qui s’est lancé dans une mission risquée pour sauver sa Petite Sœur qui a disparu.

BioShock Infinite : Criblé de dettes, le détective privé Booker DeWitt doit réaliser une mission impossible : se rendre à Columbia, une ville volante au-dessus des nuages, et libérer une femme mystérieuse prénommée Elizabeth.

TT Isle of Man Ride on the Edge 2 (14 mai)

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix (15 mai)