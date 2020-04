Top des ventes de la semaine au Japon: la Nintendo Switch de retour, Animal Crossing devient déjà le jeu le plus vendu de la console

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la dernière semaine au Japon (du 20 au 26 avril 2020), dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

En un peu plus d’un mois, Animal Crossing: New Horizons devient le jeu le plus vendu depuis le lancement de la console. Des chiffres fous, surtout en période de confinement. Beau lancement aussi pour le remake de Seiken Denstsu 3, avec une répartition des ventes étrange, mais il y a de fortes pénuries sur cette version Switch. FFVII Remake réalise une excellente troisième semaine grâce à des problèmes de stocks qui sont désormais réglés.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 283.913 / 3.895.159 (-1%)

02./00. [PS4] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 80.383 / NEW

03./00. [NSW] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 70.114 / NEW

04./02. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 65.569 / 839.074 (-7%)

05./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.264 / 2.897.849 (+15%)

06./19. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 12.351 / 778.943 (+232%)

07./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Zero – Kai <RPG> (Nihon Falcom) {2020.04.23} (¥3.980) – 10.979 / NEW

08./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 9.636 / 3.665.504 (+7%)

09./08. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 9.377 / 1.416.280 (+17%)

10./00. [PS4] Predator: Hunting Grounds <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2020.04.24} (¥4.900) – 9.172 / NEW

Les stocks sont enfin de retour, même si c’est encore totalement en rupture de stock, la console retourne au niveau des 100k.