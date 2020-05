Active Neurons – Puzzle game (Nintendo Switch) – Le test

Active Neurons est un petit puzzle game ultra relaxant et addictif. Basé sur un gameplay simple, ce jeu vous offrira une pause vidéoludique reposante.

Le but du jeu sera tout simplement d’aller toucher un rectangle au contour blanc avec le carré blanc que vous contrôlez. Vous ne pourrez qu’indiquer la direction dans laquelle vous souhaitez faire bouger votre carré, il s’arrêtera de lui-même au premier obstacle rencontré. C’est à partir de ce concept simple que le jeu est développé. Il vous propose 120 niveaux à la difficulté progressive dans lesquels vous vous plairez à guider votre petit carré à travers plusieurs obstacles et labyrinthes.

Active Neurons est un jeu au gameplay calme dans un univers tout aussi tranquille

En plus d’avoir un gameplay calme, il est super simple tant au niveau de la prise en main qu’au niveau de ses mécaniques de gameplay. Il évolue au fur et à mesure de votre progression au travers des différents niveaux et stages du jeu.

Le jeu est divisé en deux menus distincts qui présentent chacun plusieurs niveaux, eux même divisés en stages. Chaque niveau contient dix stages qui introduiront une nouvelle mécanique de jeu. La première partie du jeu est illustrée par le schéma d’un cerveau dont chacune des zones correspond à des niveaux. Les mécanismes de jeu de cette partie seront principalement basés sur la réflexion avec des mécanismes fixes : blocs explosifs, éphémères ou téléporteurs…

La seconde partie représentée par le schéma d’un corps humain possède des mécanismes qui impliquent du mouvement : renvoi du bloc dans une direction différente…

Des graphismes simples et une musique calme pour un moment de détente vidéoludique

Les graphismes sont simples et sobres, mais soignés et parfaitement adaptés au puzzle et à l’ambiance calme du jeu. Ils sont constitués essentiellement de lignes et de blocs blancs faiblement lumineux sur un fond gris foncé aux animations douces. C’est vraiment très reposant et agréable à l’écran !

Chaque stage est accompagné d’une musique méditative très agréable. Elle se prête parfaitement à ce type de jeu de réflexion. Elle vous invite à vous détendre !

Le jeu est pensé de manière à proposer une pause vidéoludique. Il n’est pas fait pour être rushé en une seule fois, mais plutôt pour faire plusieurs petites parties rapides. Il est vraiment pensé pour proposer des pauses de détente aux joueurs.

De plus, si vous bloquez sur un niveau, vous pouvez demander au jeu de vous montrer la solution : une petite vidéo se déclenche alors pour vous montrer la marche à suivre. À vous de la reproduire pour finaliser le niveau qui vous pose des problèmes et passer au suivant.