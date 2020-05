Fire Emblem Heroes : Nouveautés de la version 4.5.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.5.0.

■ Ajout d’une fonctionnalité permettant aux joueurs d’acheter des accessoires

Les joueurs peuvent désormais acheter des accessoires dans la structure « Accessoires » du centre d’éther. Certains accessoires disponibles par le passé ainsi que des accessoires spéciaux sont disponibles à l’achat.

Depuis la structure « Accessoires », touchez le bouton « Obtenir accessoire » pour acheter des accessoires avec de l’affinité d’éther. La sélection d’accessoires disponibles à l’achat grandira au fil du temps.

Note : les accessoires obtenus comme récompenses de dégâts infligés aux striges dans l’événement « Sus à la strige », comme l’âme de strige (épée), et les versions or des accessoires ne pourront pas être achetés.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 4.5.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 5 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 5 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/6/2020 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 5 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 4.5.0. Les parchemins divins : éphémère 4 pourront toujours être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 4.5.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Hache runique

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Narcian, Général wyverne

Lance lourde

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Gwendolyn, Belle en armure

Arc de beauté

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Leon, Cœur tendre

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

・ Narcian, Général wyverne, peut être invoqué en dépensant des graals héroïques.

L’arme suivante peut désormais être améliorée à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Épée noire

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Siegbert, Futur roi

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Prolongement de l’événement hebdomadaire de PA doublés

La durée de l’événement de PA doublés organisé chaque semaine du vendredi 7:00(UTC) au dimanche 6:59(UTC) a été prolongée. À compter du 8/5/2020 7:00(UTC), l’événement sera organisé chaque semaine du vendredi 7:00(UTC) au lundi 6:59(UTC), et durera trois jours. Nous espérons rendre les PA plus faciles à obtenir les week-ends !

■ Ajout d’un bonus de recrutement d’éveillés

Un bonus de 500 plumes de héros sera disponible lorsqu’il vous sera possible de recruter des éveillés à la fin de la tour de l’éveil.

Lorsque vous pourrez recruter des éveillés, touchez « Événements » puis « Tour de l’éveil », puis « Éveillés alliés » pour obtenir ce cadeau.

Note : ce cadeau sera disponible dès l’événement de la tour de l’éveil qui commencera lors du lancement de la mise à jour 4.5.0. Il ne sera pas disponible pour l’événement de la tour de l’éveil actuel.

■ Mise à jour de l’assaut de l’arène

○ Ajout d’une fonctionnalité permettant de suspendre et de reprendre la partie.

Les joueurs peuvent désormais suspendre et reprendre leur session de l’assaut de l’arène. Entre chaque bataille, les joueurs pourront suspendre la session et quitter l’assaut de l’arène pour participer à d’autres événements et à d’autres modes. Lorsqu’ils retourneront dans l’assaut de l’arène, ils pourront reprendre leur session là où ils l’avaient arrêtée.

○Amélioration de certains objets.

Les objets de l’assaut de l’arène suivants confèrent désormais Atq/Vit/Déf/Rés +6 au lieu d’Atq/Vit/Déf/Rés +3 :

・ Cor d’impulsion

・ Larme de Naga

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Manoir panique (A/D) : niveau 7

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Quotidien des guerriers » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem, « Avancée » de Fire Emblem: The Binding Blade, et « Les joies du thé » de Fire Emblem: Three Houses.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Sceau d’Embla : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Emp. Flammes, Belliciste

・ Bartre, Guerrier lapin

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.