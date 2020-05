Zombie Army Trilogy (Nintendo Switch) – Le test

Vous aimez les jeux de tir ? Vous aimez les Zombies ? Vous aimez les Nazis, euh pardon, vous aimez tuer des Nazis ? Vous rêviez de tuer des Zombies Nazis ? Eh bien Zombie Army Trilogy est fait pour vous.

Un jeu qui date

Zombie Army Trilogy commence à se faire vieux, sorti en 2015 sur PS4, PC et Xbox One, le jeu est au départ une extension coopérative de Sniper Elite. Rebellion Developments ayant senti que le jeu plaisait a décidé de sortir les deux premières extensions en stand alone et y a ajouté une troisième campagne inédite.

Le scénario est digne d’un film de série B, Hitler, acculé et sentant la défaite arriver à la fin de la seconde guerre mondiale décide de lancer son Plan Z ! Plan Z pour Plan Zombie, il décide de relever tous ses soldats morts pour les renvoyer au combat et ainsi gagner la guerre.

Visuellement le jeu est vieillissant, même extrêmement vieillissant, on se sentirait presque à l’ère 360/PS3, c’est grossier, les animations ne sont pas incroyables, les textures sont baveuses, c’est souvent presque flou et parfois on a même l’impression que les zombies n’ont pas fini d’être chargés visuellement. Vraiment le titre est visuellement vieillissant, mais l’ambiance est efficace, tant visuellement dans les décors et les connotations sataniques, qu’au niveau sonore.

Cependant il est bien plus agréable d’y jouer en mode portable, nous vous conseillons même de profiter du titre dans ce format là, sur la TV les défauts sont accentués et c’est vraiment peu agréable, en mode portable le tout est plus supportable.

De plus le portage est vraiment de qualité, malgré les zombies, les explosions etc. nous ne sentons jamais de chute de framerate, le jeu est fluide, répond très bien, la possibilité de viser à la Breath of The Wild en bougeant notre console fonctionne bien et est même très agréable pour sniper.

Efficace mais redondant

Zombie Army Trilogy va nous proposer donc 3 campagnes, chaque campagne comporte 5 niveaux. Ces niveaux sont relativement longs, comptez entre 1h et 1H30 pour chacun d’entre eux, vous finirez donc le jeu en 20h en moyenne.

Le principe par contre sera toujours le même, écouter le briefing, tuer des zombies, atteindre une safe zone dans laquelle vous aurez des munitions, tuer des zombies. Et voilà. Le but est juste de tuer des zombies nazis rien d’autre, c’est vraiment un jeu simple niveau gameplay. Vous n’avez rien à débloquer, tous les personnages sont disponibles dès le début (ils ne sont qu’esthétiques), toutes les armes sont disponibles dès le début.

Le jeu cependant est bien une extension de Sniper Elite, alors on vous recommande fortement de jouer au sniper, ce qui peut être handicapant à courte portée mais sachant qu’un coup de fusil à pompe au corps à corps d’un zombie ne le tue pas (il faut 2 coups …), les munitions sont assez faibles en cours de mission pour ces armes-là, je ne peux que vous conseiller le snipe.

De plus sniper un ennemi de très loin fait afficher un X-Ray, un peu comme les fatality dans les derniers mortal combat vous verrez la mort du zombie au rayon X avec son crâne qui se disloque, c’est vraiment bien fait et rigolo.

Sûrement plus sympa en multi joueur

N’ayant pas réussi à trouver de joueur lors du test, et n’ayant à notre disposition qu’un jeu, le mode multi n’a pas pu être testé, il n’y a pas de multi local sur Zombie Army Trilogy.

Cependant à l’instar d’un Left 4 Dead, le jeu est pensé pour 4 joueurs, vous pourrez rejoindre vos amis pour défourailler du zombie, il y aura plus de zombies à l’écran, mais ce sera sûrement plus drôle et moins monotone qu’en solo.

Il y a un second mode de jeu c’est le mode Horde, là encore rien de bien surprenant, il faut survivre à des vagues de zombies de plus en plus rapides, résistantes et agressives sur un terrain délimité, ce mode sera aussi bien évidement plus rigolo à plusieurs.