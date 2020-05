Super Kickers League Ultimate est désormais disponible !

La League des Champions !

Saint-Ouen, France – 15 mai 2020 – Just For Games et Xaloc Studios sont heureux de vous annoncer aujourd’hui l’arrivée en Europe en version physique et digitale de Super Kickers League Ultimate sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC.

La version digitale et physique de Super Kickers League Ultimate inclut le jeu de base ainsi que les deux contenus additionnels : Goths & Vampires ainsi que Vikings & Valkyries, apportant nouvelles équipes et nouveaux terrains de jeu !

A propos de Super Kickers League Ultimate :

Super Kickers League est un jeu de football coopératif amusant. Jouez en équipe jusqu’à 6 joueurs sur Switch et 4 joueurs sur PC et PS4 pour remporter la victoire !

Il n’y a ni arbitres ni règles. Tout est permis ! Le seul objectif : marquer plus de buts que l’adversaire, peu importe les manières utilisées pour y arriver !

Joue seul ou avec tes amis, forme une équipe de capitaines et combine différentes compétences pour gagner des matchs, des compétitions et débloquer différents modes de jeu.

Caractéristiques de Super Kickers League Ultimate :

Super Kickers League Ultimate : Pour la première fois en version physique ! Retrouvez Super Kickers League et tous ses DLCs en un. Découvrez de nouvelles équipes et de nouveaux terrains dans les DLC “Goths & Vampires” ainsi que “Vikings & Valkyries”.

Mode Equipe : Incarnez votre équipe préférée en solo ou en multijoueurs et menez-la à la victoire. Affrontez toutes les équipes dans des matchs de ligue de haut vol et ramenez les coupes à la maison !

Mode Kickers : Incarnez jusqu’à 6 capitaines et jouez à 6 joueurs (4 sur PlayStation 4) et utilisez les pouvoirs de différentes équipes à la fois, pour des parties encore plus délirantes !

Mode Retro : Retour vers le futur avec ce mode de jeu qui vous replace au beau milieu des années 80. Pixel-Art et effet visuels rétros sont de la partie !

Pouvoirs délirants : Chaque clan a son propre pouvoir : utilisez-les au bon moment pour déstabiliser vos adversaires et mettre le but !

Prenez part aux matchs avec le hashtag #SuperKickersLeague et partagez vos meilleurs scores en ligne !