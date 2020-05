Votre guide pour jouer à Pokémon GO à la maison arrive bientôt

Dresseurs,

L’aventure est partout ! Même lorsque vous jouez dans le confort de votre maison, le monde de Pokémon GO offre de nombreuses possibilités. La section Jouer à la maison, bientôt disponible dans le menu Poké Ball, sera votre source d’informations pour toutes les fonctionnalités qui vous permettent de jouer individuellement, où que vous soyez. Avant d’être ajouté à l’application, le menu Jouer à la maison sera disponible sur le site Internet Pokémon GO.

La fonction Jouer à la maison concernera au départ six catégories : Capture, Cadeau, Combat, Recherches, Copain et Style. Suivez un rapide cours de rattrapage sur les fonctions historiques, telles que l’utilisation des encens et les objets d’avatar vendus dans la Boutique Mode. Vous pouvez également apprendre beaucoup de choses sur les dernières mises à jour, par exemple comment obtenir chaque un scénario d’Étude de terrain bonus sans faire tourner de PokéStop et comment lancer un Combat de Dresseurs via un code QR.

Vous pouvez utiliser toutes les fonctions détaillées dans la section Jouer à la maison, où que vous soyez. Nous espérons que ce guide vous aidera à poursuivre vos aventures Pokémon GO.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO.

