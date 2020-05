Un autre personnage repéré sur le champ de bataille dans Paper Mario : The Origami King sur Nintendo Switch

La surprise de la semaine passée fut sans conteste l’annonce de Paper Mario : The Origami King exclusivement sur Nintendo Switch avec une date de sortie déjà fixée au 17 juillet 2020 ! Tout le monde a certainement déjà visionné le trailer ou encore les communiqués et images que nous avons également partagés ici et là. Vous avez également noté un possible clin d’œil sur des annonces possibles à venir prochainement sur Switch en fin de vidéo. Avez-vous également jeté un œil au trailer chinois et taïwanais du jeu ? Eh non, certains l’ont fait et cela a mis en évidence une légère différence qui a toute son importance ! On vous laisse tout cela ci-dessous.

Petite bourde de Nintendo? Peut être, toujours est-il que sur la vidéo chinoise et taiwanaise du jeu, quelques secondes seulement de vidéo diffèrent de notre trailer. Et cela met en évidence le personnage de Toad sur le champ de bataille aux côtés de Mario. Cela signifie-t-il qu’il est jouable, après tout on le voit mais rien n’indique qu’il agisse. Il ne semble pas avoir de points de vie et il pourrait ne s’agir que d’un soutien temporaire par exemple. Voici la vidéo ci-dessous et également l’arrêt sur image pour ceux qui veulent juste voir le passage concerné.