Paper Mario: The Origami King vient d’être annoncé sur Nintendo Switch!

Paper Mario: The Origami King propose une aventure aux visuels uniques, pleine d’humour, d’énigmes, de combats stratégiques et de personnages loufoques

14 mai 2020 – Êtes-vous prêts à vous plier en quatre pour partir à l’aventure ? Si oui, cela colle avec le profil recherché : voici une invitation à découvrir un monde haut en couleur et tout en papier. Rejoignez la princesse Peach, Mario et Luigi pour le premier festival du royaume consacré aux origamis dans Paper Mario: The Origami King disponible en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 juillet. Cependant, l’ambiance festive est quelque peu froissée car la princesse Peach ne semble pas être tout à fait elle-même… Pour en apprendre plus sur ce comportement étrange, regardez la bande-annonce de lancement de Paper Mario : The Origami King sur la chaîne YouTube de Nintendo. De plus, les premiers acheteurs pourront précharger le jeu dès aujourd’hui depuis le Nintendo eShop.

Tout porte à croire que le roi Olly, le souverain autoproclamé du Royaume Origami, a la terrible intention de plier le monde entier à sa volonté, tout le monde en origamis ! Son plan s’annonce déjà terrifiant sur le papier… et seul un véritable héros saura lui infliger un revers ! Dans Paper Mario: The Origami King, Mario va devoir relever un sacré défi, car comme si les choses n’étaient pas déjà assez catastrophiques, le roi Olly a aussi enveloppé le château de la princesse Peach dans des serpentins géants avant de le couper-coller au sommet d’une montagne ! Et il a même plié les sbires de Bowser pour en faire d’implacables origuerriers entièrement dévoués à sa cause !

Heureusement, Mario dispose de tout un arsenal d’outils pour l’aider dans son périple. Grâce aux Bras multi-pliés, par exemple, les joueurs pourront interagir avec l’environnement en tirant, poussant ou même en décollant certaines parties du décor en 3D pour révéler de nouveaux chemins, résoudre des énigmes ou tout simplement découvrir des secrets inattendus. Au cours de leurs aventures, les joueurs pourront aussi faire équipe avec des alliés de longue date ou inédits, tels qu’Olivia, la sœur d’Olly (et tout l’opposé de son frère). Bowser quant à lui refuse de se plier à la volonté d’Olly, et Mario sera ravi d’accepter son aide !

Paper Mario: The Origami King introduit un nouveau système de combat, où les affrontements se déroulent dans une arène composée d’anneaux qu’il va falloir faire tourner et coulisser pour bien positionner les ennemis afin de leur causer un maximum de dégâts. Autrement dit, vivacité d’action et d’esprit seront nécessaires pour venir à bout de vos adversaires dans ces combats qui s’annoncent effrénés.

Avec son monde fourmillant de détails, ses mini-jeux loufoques et ses innombrables mystères à résoudre, la prochaine aventure de Mario sur Nintendo Switch a de quoi vous impressionner !

Les premiers acheteurs peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop. Avec tant de titres disponibles sur Nintendo Switch, utiliser la liste de souhaits du Nintendo eShop est un moyen bien utile de ne pas perdre de vue les titres qui vous font de l’œil. Désormais, et pour simplifier encore davantage les choses, il est possible de consulter, gérer et ajouter des titres à votre liste de souhaits Nintendo Switch directement depuis le site officiel de Nintendo. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée à la liste de souhaits Nintendo Switch sur notre site web.

