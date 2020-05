Fin de la drague sur Smartphone pour Konami

Les simulateurs de drague sont légions au Japon, il y en a des tonnes désormais et il en pousse chaque jour sur smartphone. Malgré sa notoriété, la licence Love Plus de Konami n’aura ainsi pas réussi à percer avec son nouveau jeu Love Plus Every lancé depuis Novembre 2019 et dont les services seront clôturés à partir du 5 Aout 2020. Il faut dire que le démarrage raté suivi de plusieurs mois de maintenance de l’application n’aura certainement pas aidé à la notoriété de l’application. La licence s’est surtout fait connaitre sur DS avec quelques suites sur 3DS et n’aura cessé de plonger depuis même après quelques tentatives sur smartphone jusqu’à ce Love Plus Every, qui plonge après moins d’un an de mise en service. L’avenir seul répondre à la question de savoir si cet échec met fin à la série ou si l’éditeur continuera avec peut être un retour sur console voire carrément sur Nintendo Switch.