Les box Nintendo Switch de SHMUP Collection, Umihara Kawase BaZooKa! et Street Power Football

La compilation Shoot’em up 2020 à ne pas louper !

Fans du genre ou néophytes, vous vous ferez la main facilement sur ces 3 shooters nerveux que sont Satazius Next, Armed 7 DX et Wolflame, réalisés par le studio Japonais Astro Port.

Des ennemis en pagaille et autant d’armes pour en venir à bout !

Tirage en série limitée : 5000 Exemplaires numérotés + Certificat d’authentification jeu officiel PixelHeart / Just For Games.

Street Power Football met en scène les meilleurs ambassadeurs mondiaux du football freestyle :

France : retrouvez le plus talentueux des joueurs de football de rue au monde et le tout premier champion du monde de football freestyle : Sean Garnier.

Découvrez également la quintuple championne du monde Melody Donchet, de l’équipe S3.

Espagne : JaviFreestyle, quadruple champion d’Espagne de football freestyle.

Royaume-Uni : Liv Cooke, 4 fois détentrice du record du monde et ancienne championne du monde, et le londonien Andrew Henderson, quintuple champion du monde.

Brésil : Raquel “Freestyle” Benetti, l’égérie du freestyle en talons hauts.

États-Unis : le chanteur, compositeur et danseur freestyle Daniel Got Hits. Retrouvez son titre “SPF Anthem” de Daniel Got Hits dans la bande-annonce.

Street Power Football propose des figures de freestyle propres à chaque ambassadeur, de nombreux terrains de jeuà travers le monde, et de nombreux autres contenus seront annoncés prochainement.

Street Power Football réunit style créatif et action pour une incroyable expérience de jeu de football et d’arcade. Le jeu propose six modes de jeu, de nombreuses options de personnalisation pour donner à son équipe un style unique, une musique survoltée, des environnements et des ambassadeurs du monde entier, et bien plus encore !

Les caractéristiques principales de Street Power Football :