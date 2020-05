Atomicrops (Nintendo Switch) – Le test

Un soupçon de ferme, une pincée de shooter, le tout enrobé dans du pixel avec du scoring. Voilà ce qui vous attend dans Atomicrops ! Un mix entre Stardew Valley et Enter The Gungeon, mettez votre plus belle salopette, vos plus belles bottes en plastique, une brindille au coin de la bouche et c’est parti.

Bombe atomique sur mes terres !

Atomicrops n’a pas d’histoire, nous allons donc esquiver cette partie du test, c’est un jeu de scoring, pas de scoring bête et méchant mais du scoring avec des micros objectifs récurrents.

Tous les jours se déroulent de la même manière, nous commençons dans notre champ puis nous avons 4 cycles qui vont se dérouler. L’aube qui dure quelques secondes, puis votre journée de 2 minutes, le crépuscule qui dure quelques secondes et pour finir la nuit, qui durera environ 2 minutes aussi (elle est un peu différente car il y aura 3 ou 4 vagues de 30 secondes environ), et ensuite il sera alors temps de rentrer au bercail.

Vous avez fort à faire pendant votre journée ! Vous vous occupez de vos plantations, car ce sont vos seuls moyens de gagner de l’argent ou des roses. Mais aussi d’aller occire des ennemis mutants pour espérer récupérer des bonus agréables.

Car oui, Atomicrops tape un peu sur tous les plateaux, c’est un Stardew Valley pour l’aspect jardinage, mais c’est un Enter The Gungeon pour l’aspect twin stick shooter avec plein de boulettes à l’écran (vos ennemis vous attaquent avec des boulettes), mais il y a aussi un petit côté RPG avec la montée de vos stats et pour finir un aspect roguelike pour le côté aléatoire des bonus.

Tout n’est pas pérenne

Atomicrops est un Roguelike et non pas un Rogue Lite, il faut comprendre que tout ce que vous allez engranger dans une partie disparaitra totalement pour la prochaine, vous aurez alors toujours le même début de partie. Une monnaie permet de débloquer quelques bonus mineurs mais elle ne changera pas le cours du jeu non plus.

Chaque jour vous allez alors survivre à l’aide de votre arme et de vos plantations, il faut justement ne rien négliger dans Atomicrops ! C’est peut être ce qui est le plus frustrant, chaque journée dure 5 minutes (selon les cycles décrits plus haut), nous n’avons alors pas vraiment le temps de planifier quoi que ce soit.

Votre « ferme » est située au milieu d’un champ, au départ vous avez 9 cases disponibles mais vous augmenterez votre terrain par la suite, pour pouvoir planter quelque chose il faut d’abord labourer la terre, ensuite planter une graine, l’arroser, accessoirement lui donner de l’engrais (à récupérer en tuant des ennemis), puis la récolter. Labourer un champ n’est pas définitif, des mauvaises herbes poussent il faut alors les couper pour pouvoir planter. C’est donc très long de faire pousser un plant de maïs. De plus si vous mettez 4 maïs en carré, ils vont alors former un super maïs mutant qui va vous rapporter bien plus d’argent, donc vous ne pouvez pas planter presque au hasard sinon vous perdez de l’argent. Et cet argent n’est pas obtenable autrement qu’ici en plantant et en récoltant, tout comme les roses, autre monnaie mais plutôt « premium ».

Tuer des ennemis vous permet de récupérer de l’engrais, pour ça il vaut mieux ne pas tuer d’ennemis sans but, car votre temps est compté, nous allons donc nous diriger vers l’un des 4 côtés de notre plantation, au départ seul l’est et l’ouest sont disponibles, il faut alors réparer les ponts pour accéder aux autres. Les monstres de ces zones sont regroupés autour d’objectifs, de notre côté l’objectif est simple, les éclater ! Mais eux vont défendre plusieurs objets différents, souvent 2 objets où il va falloir faire un choix. Cela peut être des parchemins, fort utiles pour la partie fermier de votre personnage, ils vont par exemple labourer automatiquement toute votre parcelle et même l’agrandir, ou alors semer des graines dans chaque parcelle disponible, ou alors tout arroser, bref des bonus fort utiles.

Mais ils vont aussi contenir des objets utiles à la ferme, comme la vache qui va arroser automatiquement vos plantations en votre absence, le cochon qui va labourer votre champ, la poule qui va quant à elle couper la mauvaise herbe ou encore l’abeille qui va aider à faire pousser plus vite, mais vous aurez aussi des tourelles pour défendre automatiquement vos plantations ou bien l’épouvantail qui repoussera les ennemis de votre plantation. Des bonus seront aussi disponibles, dans une catégorie plutôt power-up, dans le style qui vous octroiera un bouclier lors de l’arrosage d’une plante, ou bien d’automatiquement lancer un couteau de boucher quand vous tirez ou encore de ralentir les balles à l’écran en permanence. Loin d’être inutile.

Ils vont aussi défendre des tracteurs qui auront différents bonus (avec un temps de rechargement très long) et aussi, voir même surtout, des petits écureuils qui gardent des graines ! C’est le meilleur moyen d’obtenir des graines notamment de roses.

Le temps c’est de l’argent

Comme déjà évoqué, le temps est précieux, et on va souvent consacrer notre journée à vider les zones autour de notre ferme, ces zones ne se remplissent pas la journée suivante, vous ne pourrez donc pas cumuler les power up, pour vous consacrer à vos plantations la nuit. Mais la nuit justement ce sont des vagues d’ennemis qui viennent attaquer votre plantation, c’est donc parfois compliqué de défendre et de désherber/labourer/arroser/récolter en même temps. De plus le jeu suit un cycle de 3 jours par saison, lors du 3eme jour, la nuit vous devrez affronter un énorme boss, si le premier est facile, les suivants ne seront pas une mince affaire.

Tout cet argent vous permet d’acheter une arme en ville et de l’améliorer, l’argent ne sert à rien d’autre, mais cette arme… ne dure qu’une journée (un peu plus si vous avez de la chance aux power up ou bien si vous jouez avec le second personnage du jeu).

Cependant faire l’impasse sur l’arme c’est presque aller au suicide, comme ne pas l’upgrader avec le temps, c’est cher, mais c’est vital, il faut donc réussir à emmagasiner du fric en s’occupant de ses plantes malgré la multitude de monstres la nuit.

La rose, monnaie « premium », disponible seulement en plantant des roses dans notre potager (il est donc conseillé de les planter en carré de 4, cela donnera 5 roses !) nous servira à nous lier d’amitié avec l’un des deux PNJ disponible dans le village. Ces villageois vous octroieront différents power up dans un premier temps (qui change chaque jour donc vous ne pouvez pas vous dire cool j’attend demain avec impatience j’ai des roses qui sont plantées). Puis à la fin vous l’épouserez et il vous rejoindra pour se battre à la ferme ! Loin d’être négligeable en fin de partie. Sinon vous pouvez utiliser 1 rose pour regagner 1 points de vie.

De plus lors du 3eme jour, après avoir tué le boss, vous aurez alors la fête de fin de saison, la maire ou le maire du village vous donnera différents bonus en fonction de l’argent que vous aurez emmagasiné dans la saison. Et à ce moment là vous pourrez aussi acheter des power up ou bien des animaux mais aussi un tracteur si vous n’en n’avez pas eu un qui vous plait lors de votre ratissage de zone.

Il y a de l’ambiance dans cette ferme

L’ambiance est vraiment cool dans Atomicrops, visuellement ça en jette, les couleurs sont chatoyantes et collent bien à cet univers post apo, les ennemis sont un peu faibles en nombre de designs (beaucoup sont recyclés), mais sont plutôt drôles (j’aime toujours autant les lapins avec leurs canons).

L’habillage sonore est niquel, autant les bruitages que les musiques. Niveau durée de vie on est sur de la rejouabilité et du scoring, le jeu a été bien suivi pendant sa phase d’alpha/beta à espérer que des nouveautés arriveront via des DLC/MAJ pour rajouter encore de la durée de vie à ce titre !