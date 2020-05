Nouveau chapitre dans l’odyssée des leaks chez Nintendo, cette fois, c’est la 3DS

Il y a peu, on vous retransmettait des informations sur des fuites majeures de codes sources sur la Wii, l’aventure continue donc avec un leak tout récent toujours via les forums de 4chan qui nous apprenaient que Nvidia était en développement depuis 2006 pour le processeur de la Nintendo 3DS, alors même que la série des processeurs Tegra embarquée dans la 3DS et la Switch n’était pas sortie, seulement deux ans après la sortie de la DS et 5 ans avant la sortie de la 3DS. Cela peut paraître très surprenant si vous êtes profane du développement en général, mais rien d’étonnant à ce qu’un constructeur profite d’un partenariat avec un autre géant pour embarquer ses futures dernières générations de matériels pour présenter la meilleure image possible de sa société. Et le développement de telles technologies ne commence pas deux mois avant la sortie d’une console ou d’une carte graphique mais bien plusieurs années avant !

Pour rappel, sur la Nintendo DS, la société nippone travaillait avec ARM pour ses processeurs. ARM est une société britannique spécialisée dans les processeurs, terriblement minoritaire quand on sait qu’Intel détenait encore en 2017 presque 80% du marché (en partenariat avec Nvidia) et près de 20% pour AMD. Nintendo travaillait avec le second sur la Wii et la Wii U.

Concernant les autres fuites, tout n’a pas encore été profondément analysé : On sait juste qu’il y a de nombreux documents sur le développement de la console toujours produite (au moins pour les modèles XL) et commercialisée par Nintendo à l’heure actuelle: A priori, rien qui ne dépasserait l’intérêt historique pour les aficionados de l’extrême.

Il y avait aussi parmi les derniers leaks quelques informations sur Pokémon Diamant et Pokémon Perle, plus précisément les codes sources, qui restent donc à analyser si tant est que ça n’ait jamais été fait directement depuis les cartouches de jeu, en somme, rien de bien transcendant !

Dans le meilleur des cas, on aura peut-être quelques designs de Pokémons inexploités, mais encore une fois, cela reste assez peu probable.