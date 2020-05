Codes amis et fuites chez Nintendo, le point sur une semaine complexe

Aujourd’hui sur Nintendo Town, on en apprend un peu plus sur les raisons qui ont conduit au choix du code ami sur Nintendo. Un choix sécuritaire qui n’est pas sans faire écho aux leaks qui ont été reportés en fin de semaine dernière sur les forums de ResetEra à propos de nombreuses fuites de données concernant Nintendo qui avaient lieu depuis quelques semaines sur 4chan. Pour être tout à fait sincère, on n’a aucune information officielle d’un quelconque collectif de hackers -qui ont pour habitude de revendiquer se genre d’action-, néanmoins, les fichiers viendraient, selon la rumeur et les différentes théories, d’un piratage des serveurs appartenant à la societé BroadOn, qui était un partenaire privilégié de Nintendo durant l’ère Wii.

Ce n’est donc pas surprenant si de nombreux fichiers concernant la console tant aimée de big N ont été le fruit de nombreuses fuites sur sa structure interne, des codes sources du système d’exploitation de la console aux données descriptives des composants et circuits, des données rares qui pourraient loin s’en faut faire penser au hacking de la console et à son émulation pas toujours très réussie. Les données ayant fuité sur les forums de 4chan concerneraient aussi des fichiers de la Gamecube. On ne va cependant pas s’étendre sur le sujet, nos confrères anglophones ont déjà très bien résumé tout ceci : Par ici !

Pour en revenir à notre sujet, c’est via son compte Twitter que le bien nommé Imran Khan, journaliste et ancien rédacteur en chef de GameInformer -ainsi que chez West Coast News-, nous transmet un document interne de chez Nintendo (ou « ce qui serait un document interne », restons prudents tout de même, une simple image web avec du texte en anglais provenant d’une société japonaise ne fait clairement pas office de preuve),

Dans tous les cas, on y apprend que Nintendo aurait privilégié deux concepts, le premier, la simplicité… Oui oui, la doctrine de simplicité aurait conduit au code ami Nintendo ! Vous ne rêvez pas. En fait, des pseudonymes libres auraient été envisagés, le fait de tomber sur un nom déjà pris et devoir réitérer les essais jusqu’à se trouver un pseudonyme libre aurait ainsi été jugé trop contraignant, trop compliqué.

Ensuite, il y a le côté « confortable », probablement plus proche de la sérénité puisque l’on nous détaille qu’il aurait été trop facile pour une personne tierce de trouver le pseudonyme d’un autre utilisateur en essayant plusieurs versions et variables du nom réel de cette personne. De facto, ça n’aurait ni été très sécurisé, ni très rassurant, du moins selon Nintendo et selon ce document dont, on le répète, la véracité reste à attester.

