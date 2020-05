Cannibal Cuisine (Nintendo Switch) – Le test

Quoi de plus fun qu’une soirée entre amis autour d’un bon jeu multijoueurs ? Quel gamer n’a pas en mémoire de belles parties de franche camaraderie autour d’un célèbre Mario Kart ? Réussir un tel exploit n’est finalement pas si aisé, il convient de séduire le plus grand nombre afin de réunir autour de la console suffisamment de convives pour passer un moment convivial. C’est assurément le défi que se sont lancés les développeurs de « Cannibal Cuisine »… mais sont t-ils parvenus à concevoir un jeu aussi emblématique ? Faite chauffer les fourneaux, ça va saigner…

Développé et édité par Rocket Vulture, Cannibal Cuisine surfe sur la vague des jeux multijoueurs, en reprenant le concept particulièrement attractif d’Overcooked : cuisiner avec fun et dextérité. Seulement voilà… il faut bien amener sa petite touche personnelle… et celle de notre jeu du jour ne manque pas d’originalité puisqu’il vous faudra frapper à mort une multitude de touristes afin de les délester de leurs côtelettes, leurs cervelles ou tout autre mets comestibles pour servir de pseudos gourous, les Hoochoobo (notre touche o fonctionne parfaitement rassurez vous). Surprenant n’est ce pas ?

« Homme seul est viande à loups »

L’originalité de Cannibal Cuisine repose essentiellement sur ce concept : il vous faut tabasser des touristes passant par là afin de récupérer de la viande et la faire cuire, agrémentée de divers extras. Pour ce faire, la partie débute par le choix d’une arme (des classiques telle que la hache, aux plus extravagantes comme la poêle à frire). Chacune dispose bien entendu de ses caractéristiques, certaines sont plus rapides tandis que d’autres donnent des coups plus douloureux. En sus, vous disposez d’un sort au choix vous permettant par exemple la confection d’un totem de soins ou encore une capacité spéciale pour sprinter et franchir les (insupportables) rivières et autres précipices. Avec tout cet arsenal, si vous ne parvenez pas à dégommer du touriste… et pourtant !

Une petite glissade sanguinolente ?

Afin d’aider les joueurs à prendre rapidement le soft en main, les contrôles sont rappelés en début de partie. Une touche pour attaquer, une pour saisir, une pour dévorer la barbaque en main (et récupérer un peu de vie… oh, vous pensiez vraiment que les touristes n’allaient pas un minimum se défendre ?), et une dernière pour déclencher son sort. L’ensemble se prend rapidement en main puisque tout est très accessible sur les Joy-con ou encore sur la manette pro. En revanche, il ne manquera pas de vous arriver quelques manquements en vous trompant de touches…

Le déplacement de votre personnage se fera de façon assez intuitive… tout du moins sur la terre ferme. En effet, un des gros caprices de ce jeu repose sur les éléments vous séparant des points à atteindre, comme les touristes ou encore les ingrédients pour parfaire votre plat. Ces derniers sont majoritairement derrière des précipices, des rivières… et tant d’aléas qui rendront votre partie tellement périlleuse. À tel point que votre sort fétiche sera probablement le sprint, pour vous éviter quelques morts stupides, noyé ou écrabouillé tout en bas d’un précipice. Néanmoins, sachez que la mort n’engendre pas, fort heureusement, le Game Over. Mais elle va tout de même vous rendre chèvre… notre joueur le plus sanguin n’a pas tenu plus de deux niveaux sur Cannibal Cuisine… de quoi faire réfléchir pour les soirées sympas entre potes.

Le soft se complexifie en effet très rapidement, et il va falloir être sacrément doué pour décrocher toutes les étoiles de chacun des levels. Dès la première salve de niveaux, vous aurez droit à différents types de morceaux de viandes, d’ingrédients complémentaires, ou encore de gourous à satisfaire fissa (eh oui, en plus de cela, ils ne sont pas très patients !).

Mourir s’il le faut, mais en musique s’il vous plaît !

Si la jouabilité est perfectible, les musiques en revanche s’avèrent être réussies et pleines de fun. Une certaine redondance s’installe néanmoins… mais elles confèrent assurément une touche de folie à ce soft atypique. Les graphismes, quant à eux, sont simples et colorés. Les détails n’y sont assurément pas de rigueur, mais le jeu reste joli et mignon, conférant un décalage total avec le fond même de votre aventure : tuer des humains !

Quand il y en a pour un…

L’essence même du jeu se savoure à plusieurs, jusqu’à 4 joueurs avec la bonne nouvelle de pouvoir inviter ses amis en ligne. Tout comme dans une partie solo, il vous est possible de personnaliser votre personnage (sa couleur de peau, son chapeau…), ce qui sera assurément indispensable pour le distinguer dans une partie en multi.

Par ailleurs, le multi peut aussi bien se faire dans le mode campagne (et soulager le joueur solo afin de lui permettre d’avancer plus sereinement dans l’aventure) ou bien en versus. Pour le coup, ça risque de s’agiter sur le canapé…! À condition tout de même que vos amis ne soient pas trop regardants sur ces fichues noyades… sachez tout de même qu’avec persévérance, un petit coup de main s’installe, d’autant plus avec le sort du sprint. Passer par dessus deviendra un réflexe… quant cela est possible ! Nous n’allons pas tout vous dévoiler… mais les développeurs ont fait en sorte que les petits malins accros au sprint soient de temps à autre obligés de faire comme les autres, en prenant des chemins plus dangereux !

Retrouvez Cannibal Cuisine à 13 euros environ (actuellement en promotion à 9,74 euros jusqu’au 31 mai) sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Le saviez vous ?

Il est fréquent de constater des confusions entre le cannibalisme et l’anthropophagie. Il s’agit pourtant, en soit, de deux pratiques bien distinctes : les cannibales ingèrent une partie ou l’intégralité d’un individu de la même espèce qu’eux même, tandis qu’un être anthropophage est un consommateur de viande humaine. Ainsi, seuls les humains peuvent être la fois cannibales et anthropophages….