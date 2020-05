SuperMash (Nintendo Switch) – Le test

SuperMash est un jeu aussi intrigant qu’unique et aussi fun que bizarre. Annoncé lors d’un Indé World de Nintendo, SuperMash n’a pu que retenir votre attention par son concept surprenant de mélange de genres pour fabriquer des jeux uniques. Nous avons eu le plaisir de le tester pour vous et de vous le faire découvrir lors d’un stream sur notre chaine Twitch (redif : https://www.youtube.com/watch?v=_egPm8WjL00). Nous allons donc vous faire un retour sur notre expérience dans SuperMash en espérant que ce test répondra à vos interrogations.

SuperMash c’est quoi ?

SuperMash est un jeu dans lequel vous devez créer vos propres jeux en mélangeant deux genres différents grâce à une console unique : la PLAYTYPE game machine. A l’heure actuelle, SuperMash vous propose de mélanger six genres de jeux différents : Shoot’Em Up, JRPG, Metroidvania, Action/adventure, Plateformer et Stealth. D’autres genres sont en cours de dev.

Une fois que vous aurez choisi les deux genres que vous souhaitez mélanger/masher, vous pourrez paramétrer la difficulté, la longueur du mix/mash et personnaliser les personnages, monstres, armes, etc. via des cartes de dev. Plus vous allez jouer, et donc créer de mashes, plus vous allez recevoir de nouvelles cartes de dev et ainsi pouvoir personnaliser votre jeu, votre mash.

Votre mash va alors être généré par le système et vous pourrez le tester directement. A chaque fois, vous aurez une petite intro de présentation vous découvrirez le rendu de votre mix… La plupart du temps c’est assez drôle car complètement inattendu aussi bien au niveau de l’histoire introductive qu’au niveau du jeu en lui-même: un platformer avec comme personnage principal un avion, un jeu d’infiltration dans la peau d’un cube aillé qui saute sur les patrouilleurs pour les éliminer… Honnêtement, c’est une surprise à chaque fois, qu’elle soit bonne ou mauvaise…

Parfois, il sera impossible de finir le jeu à cause d’un problème de génération auto : manque d’un objet pour avancer, plateforme impossible à atteindre… Le jeu pourra également être ultra rapide car l’objectif sera accessible dès le début du jeu : sur la plateforme en dessous du point de spawn… C’est un risque de la génération auto et les développeurs l’indiquent clairement dès le début du jeu.

En revanche, vous pouvez tomber sur de très bons mélanges qui formeront un petit jeu fun que vous pourrez sauvegarder et partager avec tous les possesseurs du jeu via un code.

La création de Mash au cœur d’une histoire

Les développeurs et concepteurs du jeu ont intégré ce concept de mixage de genres de jeux au cœur d’un scénario afin de guider le joueur et d’apporter un petit plus au jeu.

Vous incarnez donc Tomo, un passionné de jeux vidéo qui aime partager sa passion. Il va utiliser cette fameuse console PLAYTYPE pour créer de nouveaux jeux afin de satisfaire les clients du magasin de jeux vidéo de sa sœur et ainsi sauver la boutique.

Vous aurez alors plusieurs séries de quêtes à accomplir qui vous feront découvrir les différentes possibilités du jeu et qui consisteront presque essentiellement à créer un maximum de mashes. Pour chaque mash créé que vous aurez terminé vous gagnerez des points. Vous pourrez les dépenser dans un distributeur qui vous donnera un lot de cartes de dev. Ces cartes viendront compléter votre album et vous offriront part la suite une multitude de possibilités de personnalisation pour chacun de vos mashes.

Vous trouverez aussi en jouant à vos mashes des images/cristaux… Ils vous serviront à remplir le mystérieux album que vous avez trouvé avec la PLAYTYPE. Cet album possède une double page par genre de jeu et si vous arrivez à les compléter vous aurez accès au boss du genre en question.

Bref, un petit scénario mignon, pas essentiel mais qui permet de donner un peu plus de vie au jeu et d’en présenter les différents aspects.

Les mashes : les jeux créés par la PLAYTYPE game machine

C’est le point crucial/central du jeu, celui qui va vous faire acheter ou non SuperMash. Nous allons donc essayer d’être le plus clair et le plus objectif possible.

Le jeu est-il addictif ?

Oui, il l’est si vous cherchez à faire des expériences de mixages de genres loufoques ou que vous êtes simplement curieux de découvrir le résultat. Même en mixant deux fois les mêmes genres, vous ne tomberez pas sur le même jeu et c’est très drôle de les comparer par exemple.

Le coté collection des cartes de dev qui vous servent à personnaliser les mashes contribue à ce côté addictif du jeu. La partie communautaire avec le partage de nos mashes avec d’autres joueurs via des codes est également un point fort du jeu qui peut permettre d’appréhender celui-ci autrement : concours de speed run ou simple partage pour rigoler entre amis d’un mash particulièrement bizarre…

Est-ce que les jeux/mashes générés sont beaux ?

Les jeux utilisent des graphismes rétro que vous pouvez personnaliser grâce à des cartes de dev pour ajouter un peu de couleur ou de style à vos jeux. Ils ne sont, pour l’instant, pas encore très nombreux et les graphismes se répètent assez souvent. Pour des jeux générés aléatoirement, les graphismes sont sympas mais nous n’irons pas jusqu’à dire qu’ils sont beaux.

Est-ce que le gameplay est correct ?

Nous n’avons pas eu de problème de gameplay quels que soient les genres de jeux que nous avons mélangés. Cependant, sur quelques-uns de nos Mashes, nous avons été frustrés par des mouvements qui n’étaient pas prévus dans le gameplay comme s’accroupir ou se baisser.

Est-ce que tous les Mashes sont différents ?

De manière générale, oui, ils sont tous différents mais malheureusement assez répétitifs et souvent un peu courts (surtout quand c’est un bon mash) selon les genres que vous mixez. De plus, au début vous n’aurez pas débloqué beaucoup de personnages différents et vous verrez donc le même personnage principal sur plusieurs mashes. Cela change dès que vous aurez rassemblé plusieurs cartes de dev.

Est-ce que c’est fun ?

Oui ! Tester le mix des genres, trouver à quel genre appartiennent tels ou tels éléments du mash est vraiment très sympa. Mixer les genres devient aussi addictif si vous souhaitez arriver à créer un jeu qui vous plaira complètement. De plus, la personnalisation de vos mashes avec des cartes de dev pour rendre le jeu plus classe ou plus délirant est fun. Là où c’est un peu moins sympa c’est lorsque votre jeu est bogué (génération automatique) et du coup infaisable.

La qualité des jeux créés ?

Avec SuperMash vous n’allez clairement pas concevoir le jeu de l’année car ce n’est absolument pas son but. Mais vous allez créer quelques niveaux d’un petit jeu marrant et agréable ou un vrai casse-tête : surprise !

De plus vous pourrez personnaliser vos mashes avec des cartes de dev et obtenir quelque chose de vraiment sympa et qui correspond à vos goûts. Mais il faut bien garder en tête que ce sont des jeux générés aléatoirement grâce à du code et que vous n’obtiendrez pas forcément un bon mix à chaque fois. Ça fait partie du charme du jeu.