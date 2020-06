Pokémon Go: Latias et Latios reviennent pour un nouveau Week-end spécial de Raids !

Dresseurs,

Les Pokémon légendaires Latias et Latios reviennent en Combats en raid pour l’événement Week-end spécial de Raids ! Ces Pokémon Éon n’ont pas été vus dans les cieux depuis le mois de janvier cette année, alors assurez-vous de les attraper durant ce week-end, avant qu’ils ne reprennent leur envol !

Date et heure

Du vendredi 12 juin 2020 à 08 h au lundi 15 juin 2020 à 22 h heure locale

Détails

Les Pokémon légendaires Latias et Latios seront disponibles dans les combats de raid.

Latias et Latios sont à la fois de type Dragon et Psy, il est donc préférable de les affronter avec d’autres Pokémon de type Dragon, tels que Rayquaza et Dialga. Ils sont également faibles contre les attaques de type Glace, Insecte, Spectre, Ténèbres et Fée : ainsi, certains Pokémon tels que Tyranocif, Togekiss et Mammochon sont fortement recommandés pour vos équipes de raids.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d'être modifiés.

