Transformers Battlegrounds débarque en version physique le 23 octobre 2020

L’ultime bataille entre Autobots et Decepticons continue de faire rage dans une guerre tactique impitoyable.

Londres, Royaume-Uni, 11 juin 2020 – Hasbro, l’entreprise de jeux de société et de divertissement, et Outright Games, le leader mondial de l’édition de divertissement interactif familial, se réunissent aujourd’hui pour annoncer que Transformers Battlegrounds, un tout nouveau jeu vidéo Transformers pour les enfants et les fans de tous les âges, sera lancé le 23 octobre sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, en version physique.

Just for Games distribuera la version physique du titre sur le territoire français.

Le développeur anglais Coatsink ravive l’intemporel et légendaire combat entre Autobots et Decepticons d’une façon encore jamais vue. Alors que le maléfique Megatron se rapproche du Allspark, Bumblebee et les Autobots ont besoin d’un nouveau commandant pour les aider à sauver la Terre. Rejoignez leurs rangs et prenez part à des batailles épiques, de Central City à Cybertron, en solo aussi bien qu’en multijoueur.

D’après Terry Malham, PDG de Outright Games : « la franchise Transformers est l’une des plus reconnaissable et endurante du monde du divertissement. C’est pour nous un véritable honneur que de travailler avec un univers et des personnages aussi iconiques , à la création d’un jeu Transformers pour console que les familles puissent apprécier ensemble. »

Selon Mark Blecher, vice-président de la division Coporate Strategy & Business Affairs de Habsro : « Transformers Battlegrounds porte une vision authentiquement nouvelle de ce que peut être un jeu vidéo Transformers. Nous sommes très excités à l’idée d’adapter l’histoire de cette bataille épique entre Autobots et Decepticons auprès d’une nouvelle génération de fans sur console. »

De nouvelles informations seront dévoilées cet été avant que Transformers Battleground ne sorte le 23 octobre prochain sur Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One.