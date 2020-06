Pokémon GO ne prend plus en charge les appareils Android 32 bits

Dresseuses, Dresseurs,

Lors d’une mise à jour de Pokémon Go au début du mois d’août 2020, nous cesserons la prise en charge des appareils Android 32 bits. Ainsi, nous fluidifierons notre processus de développement et concentrerons nos efforts sur la prise en charge des nouveaux systèmes d’exploitation et des nouvelles technologies. Les utilisateurs d’appareils Android 64 bits et iOS ne sont pas concernés par cette annonce et n’ont aucune manipulation à effectuer.

Voici quelques exemples d’appareils Android 32 bits (cette liste n’est pas exhaustive) :

Samsung Galaxy S4, S5, Note 3, J3

Sony Xperia Z2, Z3

Motorola Moto G (1re génération)

La plupart des appareils Android antérieurs à 2015

Lorsque cette mise à jour sera effectuée, les Dresseuses et Dresseurs utilisant les appareils concernés ne pourront plus accéder à leur compte Pokémon GO, ni à leurs PokéPièces ou aux objets rangés dans leur Sac d’objets depuis ces appareils. Si vous utilisez un Android 32 bits, vous aurez besoin d’un appareil Android 64 bits ou iOS compatible pour continuer de jouer à Pokémon GO. Assurez-vous de sauvegarder précieusement vos informations de compte et votre mot de passe pour vous reconnecter plus tard sur votre nouvel appareil ! Rendez-vous sur le centre d’aide si vous souhaitez consulter une liste plus complète répertoriant les appareils concernés et pour plus de détails sur cette mise à jour.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

— L’équipe Pokémon GO