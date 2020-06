Archaica : The Path of Light (Nintendo Switch) – Le test

Archaica: The Path Of Light

À l’heure où les puzzles games et les jeux d’énigmes affluent sur Switch, c’est au tour d’Archaica : The Path of Light d’arriver sur la console de Nintendo. Comme pour The Talos Principle, il s’agit de l’adaptation d’un jeu initialement sorti sur PC en 2017. Le jeu est développé par le studio Two Mammoths et édité par Drageus Games pour la version Switch.

Le portage du jeu est bien réalisé et le seul point négatif que l’on peut lui trouver est qu’il ne prend pas en charge l’écran tactile de la console. Le mode tactile est souvent un gros plus dans ce genre de jeu, mais le gameplay à la manette reste correct.

Archaica : The Path of Light est donc un puzzle game basé sur la réflexion de la lumière. Vous devrez résoudre les casse-têtes du « chemin de la lumière » afin de découvrir les secrets d’une mystérieuse civilisation ancienne. En effet, le jeu vous propose une bonne quarantaine de niveaux qui vous entraine dans des décors soignés qui retracent l’histoire de cette civilisation disparue. Le jeu vous immerge dans cet univers tranquille de temples en ruine qui se trouvent dans des lieux isolés : sommets de montagnes brumeuses, désert sans lumière, île perdue… Les cartes sur lesquelles vous évoluez sont certes petites, mais leurs graphismes sont travaillés avec soin et goût et nous plongent directement dans la trame scénaristique qui entoure nos casse-têtes. Malheureusement, le scénario n’est pas le point fort du jeu qui vous conte des légendes et batailles épiques seulement en quelques lignes… Aucune illustration ou mise en scène ne vous récompensera de vos efforts à résoudre les énigmes : on reste un peu sur notre faim.

En revanche, niveau casse-têtes c’est la fête ! Chacun d’eux est basé sur le même concept : l’utilisation de miroir pour rediriger un ou plusieurs faisceaux lumineux sur des cristaux. Un tutoriel vous indiquera le b.a.-ba pour prendre en main le gameplay du jeu. Une fois la phase didacticiel terminée vous accèderez aux vrais casse-têtes ! Pour résoudre chacune des énigmes vous devrez utiliser plusieurs types de miroirs et autres appareils amplifiant ou déviant le faisceau lumineux : tesseract qui dévie le chemin de la lumière, diviseur qui sépare le faisceau en deux, convertisseur qui change la couleur du faisceau de lumière…

Autant de dispositifs permettent de créer des casse-têtes différents et assez complexes. Nous pouvons vous assurer que la difficulté est au rendez-vous : dès les sept premiers niveaux, la difficulté se fait sentir et augmente progressivement introduisant de plus en plus d’appareils. Malheureusement, la récompense n’est vraiment pas à la hauteur des difficultés de l’énigme : passer 5 ou 10 minutes pour un morceau d’histoire qui tient en deux lignes…

Une forme d’aide est néanmoins disponible pour chaque niveau et se présente sous la forme de trois cristaux lumineux dispersés sur la carte de l’énigme et que vous devrez récupérer. Vous devrez les ramasser au début de chaque niveau ainsi que quelques morceaux de stèles. Les stèles vous donneront une indication sur un nouveau mécanisme ou un fragment d’histoire. Les cristaux iront directement se placer sur un mécanisme que vous pourrez activer trois fois (trois cristaux). À chaque activation, vous devrez placer le curseur sur un groupe de case (4 ou 5). Il vous indiquera alors par un cercle si l’emplacement d’un miroir ou d’un mécanisme s’il y en a un qui doit être posé sur l’une des cases précédemment sélectionnées. Une aide qui s’avère au final peu utile.

Les énigmes sont complexes et vous pourrez passer plusieurs minutes sur chaque niveau. Comme nous l’avions dit plus haut, le jeu compte une quarantaine de niveaux ce qui offre une bonne durée de vie pour environ 15 € sur l’eShop.