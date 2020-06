Larian Studios dévoile le roman graphique Divinity: Original Sin – Godwoken ainsi qu’un nouveau DLC gratuit pour Divinity: Original Sin 2, disponible dès maintenant

Ainsi qu’un nouveau DLC gratuit ajoutant une nouvelle quête à Divinity: Original Sin 2, disponible dès maintenant

DUBLIN (Irlande), Le 14 juin 2020 – Larian Studios est fier d’annoncer l’arrivée dès maintenant du nouveau DLC gratuit de Divinity: Original Sin 2, le paquet cadeau « The Four Relics of Rivellon ». Pour rappel, le jeu de rôle acclamé par la critique avec un score Metacritic de 94 est disponible sur Nintendo Switch depuis l’an dernier.

Le studio a également dévoilé le roman graphique « Divinity: Original Sin – Godwoken », qui raconte la longue histoire des six Anéants de Divinity: Original Sin 2.

Le roman graphique Divinity: Original Sin – Godwoken présente les origin stories des Anéants de Rivellon : Ifan, Lohse, le Prince Rouge, Sébille, Fane et le Fauve. Le titre explore ainsi les évènements précédant l’histoire de Divinity : Original Sin 2, du point de vue des six Anéants. Cette édition de plus de 300 pages en couleurs fera voyager les lecteurs dans un périple à travers des régions inédites de Rivellon. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait Fane en chair et en os ? Êtes-vous curieux quant à la vie menée par Le Prince Rouge dans les vastes palais de la Cité Interdite ? Voyagez avec Ifan le bras droit du Divin et explorez les vies de Sébille, Le Fauve et Lohse jusqu’au moment tragique de l’attaque du Kraken.

Le roman graphique sera disponible en deux versions : une édition limitée à couverture rigide et une édition standard à couverture souple. Divinity: Original Sin – Godwoken est disponible en pré-commande sur le site shop.larian.com.

The Four Relics of Rivellon est le 5ème DLC gratuit ajouté à toutes les versions de Divinity : Original Sin 2 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et Mac. Il s’agit du paquet cadeau le plus conséquent à ce jour, avec de toutes nouvelles quêtes, histoires et ennemis. Il a été développé en collaboration avec Anshar Studios et Fools Theory.

Les joueurs pourront se lancer dans une nouvelle aventure, à la recherche de quatre ensembles d’armure éparpillés dans tout Rivellon, dans des quêtes qui comportent de nouveaux doublages et une nouvelle narration, ainsi que de terribles nouveaux affrontements et le boss Dragon Revenant. En accomplissant ces nouvelles quêtes, les joueurs recevront quatre nouveaux ensembles d’armure imprégné de propriétés magiques.

Les quatre ensembles d’armure sont :

Armure du Capitaine

Un ensemble d’armure pouvant dominer l’esprit de ceux qui l’entourent. Chaque pièce accroît le pouvoir des Porte-bonheurs, la Persuasion et le Troc.

Armure du Vautour

Un ensemble d’armure légère qui, lorsqu’elle est complète, donne au porteur des ailes de vautour de façon permanente. L’ensemble complet améliore la portée et les dégâts infligés en hauteur.

Armure de Contamination

Un ancien ensemble d’armure créé à partir d’une magie que l’on croyait perdue depuis longtemps. Chaque pièce offre une résistance au poison et l’ensemble entier confère une immunité au poison ainsi qu’une capacité spéciale à produire des spores explosives qui provoqueront des dégâts aux ennemis en combat.

Armure du Dévoreur

Un ensemble d’armure dont on dit qu’il rend son porteur invincible. En combat, l’armure identifiera une certaine cible à distance et toute attaque sur cette cible ne pourra pas manquer et fera des dégâts supplémentaires.

Comme toujours, le contenu de chaque paquet cadeau est accessible via le menu du jeu, où les joueurs peuvent activer ou désactiver chaque fonction de manière indépendante. Bien entendu, ces derniers sont compatibles avec les paquets cadeau précédents (Beauty Salon et Song Of Nature), et les joueurs sont libre d’en activer autant qu’ils le souhaitent.

Veuillez noter qu’une fois activées, ces fonctionnalités seront disponibles à la fois sur vos sauvegardes PC et Switch si vous avez activé les sauvegardes dans le cloud. Ces nouvelles fonctionnalités sont gratuites et sont téléchargées automatiquement dans le jeu.