Le roguelite Source of Madness annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau jeu sous la houlette de l’éditeur Thunderful Publishing avec l’annonce aujourd’hui lors du Guerrilla Collective de Source of Madness sur Nintendo Switch (et PC). Il s’agit d’un roguelite développé par Carry Castle et il sortira en 2021. Voici la page Steam avec plus de visuels.

Source of Madness se déroule dans une réalité alternative où le monde n’est pas entré dans l’ère des Lumières, où la magie et les monstres de Lovecraft existent ou plutôt vous permettent d’exister. Le monde est dirigé et contrôlé par des entités cosmiques où la race humaine s’accroche à de folles tentatives de survivre pour un autre lever de soleil. Vous incarnez des acolytes nouvellement initiés à la tour de la connaissance, où les habitants de Loam se sont abrités des hordes inquiétantes de monstres qui infestent actuellement les terres de Loam.

Votre voyage ne sera pas seulement l’une des profondeurs de la terre, ni seulement les profondeurs des forêts dangereuses, mais vers la grande citadelle non euclidienne R’Lyeh, vers la lune et les corps célestes sur les bords de l’univers!

Ces mondes se déforment et se déforment avec l’espace-temps instable actuel, laissant chaque jour des choses différentes et habitées par des êtres déformés et grotesques d’origine céleste. Vous n’êtes protégé de la distorsion que par les pouvoirs de la Tour de la Connaissance, mais maintenant vous devez voyager pour trouver la tour jumelle, la Tour de la Folie.