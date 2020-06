Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Burnout Paradise Remastered

Darius Cozmic Collection Arcade

Darius Cozmic Collection Console

Railway Empire: Nintendo Switch Edition

Across the Grooves

Aery: Little Bird Adventure

Blood and Guts Bundle

Colt Canyon

Destrobots

Edna & Harvey: The Breakout – Anniversary Edition

Endless Fables: Dark Moor

Hakoniwa Explorer Plus

I Dream of you and Ice Cream

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition

Jump Rope Challenge

Klaus

Lost Lands: Dark Overlord

My Butlet

Namco Museum Arcades Volume 1

Namco Museum Archives Volume 2

One Way Heroics Plus

Paint

Polandball: Can Into Space

Push the Crate 2

Radio Squid

Ruiner

Seeds of Resilience

Summer in Mara

Super Soccer Blast

Tcheco in the Castle of Lucio

The Coma 2: Vicious Sisters

Working Zombies

Précommandes Nintendo Switch

Pokemon Cafe Mix

Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour

Ninjala

Tower of Time

Démo de la semaine :

Dead by Daylight: Silent Hill Chapter

Les DLC de la semaine :

Pokemon Sword and Shield

Dead by Daylight

Goonya Fighter

GROOVE COASTER WAI WAI PARTY!!!!

Link-a-Pix Deluxe

Railway Empire – Nintendo Switch Edition

The Coma 2: Vicious Sisters

WorldNeverland – Elnea Kingdom

Les promotions de la semaine: