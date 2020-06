Récapitulatifs des jeux Nintendo Switch annoncés lors de la Guerilla Collective

La Guerilla Collective est un regroupement mondial de studios majeurs du jeu vidéo indépendant. Ils nous ont présenté lors de deux lives, que nous avons suivis avec vous en direct sur notre chaîne Twitch, beaucoup beaucoup de jeux qui devraient arriver sur Nintendo Switch cette année ou l’année prochaine.

Nous vous proposons un petit récapitulatif des jeux qui ont été présentés et qui devraient sortir sur Nintendo Switch :

30XX

A Juggler’s Tale

Aeolis Tournament

Boyfriend Dungeon

Faites du charme à vos armes ! Dans ce jeu d’aventure, de séduction et d’exploration de donjon, vous devez conquérir le cœur de vos armes pour qu’elles gagnent des niveaux.

Durant votre séjour à Verona Beach, on vous charge d’éliminer les créatures d’un donjon. Vous découvrez bien vite des armes qui se transforment en créatures de rêve… célibataires ! Passez de bons moments avec vos partenaires, et battez-vous main dans la main pour éradiquer les monstres, améliorer vos techniques de combat et découvrir les secrets du donjon. Quand on aime, on ne compte pas les combats !

Sortez avec neuf armes différentes, de l’épée gracieuse à la dague ensorcelante.

Un donjon plein d’action et de défis. Restez sur le qui-vive !

Différents styles de combat : certaines armes permettent de frapper fort puis d’esquiver, d’autres touchent plusieurs cibles.

Une approche positive et inclusive du genre et de la sexualité, avec des relations masculines, féminines et non binaires.

Des sorties en amoureux avec vos armes chéries, en discothèque ou à la plage.

Colt Canyon (16/06/20 par Headup Games)

Avec votre revolver, sauvez votre partenaire dans ce jeu roguelike atmosphérique et pêchu.

Colt Canyon est un jeu de tir en pixel art 2D où vous jouez un cowboy, ou l’un des nombreux personnages à déverrouiller, dont la mission est de sauver son partenaire de cruels bandits. Avec votre arme et votre dynamite, évoluez dans un canyon plein de trésors cachés, armes, obstacles et crapules sanguinaires

Sauvez d’autres personnes. Attention, une fois votre partenaire récupéré, ce n’est pas fini. Vous devrez rentrer chez vous…

Divinity: Original Sin II Definitive Edition (DLC)

Les pouvoirs qui sommeillent en vous se réveilleront bientôt, et la bataille visant à déterminer qui s’emparera de la divinité a déjà commencé. Choisissez bien vos compagnons de route et n’accordez pas votre confiance à n’importe qui, car chacun a sa part de ténèbres. Apprenez à maîtriser toutes les subtilités de combats extrêmement tactiques et jouez avec un maximum de 3 autres joueurs, mais sachez que seul l’un d’entre vous aura la possibilité de devenir un dieu dans le RPG maintes fois primé Divinity : Original Sin 2.

Doors of Insanity

Dusk

Eldest Souls

Eldest Souls, qui se déroule dans un monde de dark fantasy sinistre, innove en mêlant confrontations contre des boss et haut degré de personnalisation des combats. Les mécaniques de combat novatrices sont faciles d’accès, mais difficiles à maîtriser. Elles offrent des niveaux de complexité uniques et des boss coriaces, et apportent de la fraîcheur au genre Souls-like.

Des Dieux anciens sans pitié : vaincre des dieux n’est pas une mince affaire, alors préparez-vous à subir des face-à-face violents et exigeants, dont seuls les plus acharnés sortiront victorieux.

Un monde moribond : explorez l’antique et mystérieuse Citadelle, la prison des Dieux anciens. Ce témoignage de la grandeur de l’humanité est depuis longtemps oublié, et quelque chose de sombre s’est enraciné dans ses labyrinthes.

Progression et adaptation : chaque rencontre avec un Dieu ancien est un nouveau défi. Récupérez leurs pouvoirs, débloquez divers talents et capacités, et tuez-les tous.

Action frénétique : apprenez à maîtriser un système de combat prenant, dans des affrontements difficiles et dangereux où chaque seconde compte.

Empire of Sin (été 2020)

Evan’s Remains (11/06/20 Whitethorn Digital)

Evan’s Remains est un jeu de puzzle-aventure mystère d’un garçon génie disparu: Evan. Le jeu mélange la logique des puzzles-platformers avec une histoire inspirée par les jeux japonais aventure-graphique.

Jouable en français!

Gestalt Steam and Cinder

GoNNER 2

Suite de GoNNER de Raw Fury, un jeu de plateforme en 2D de type roguelike diaboliquement difficile.

Haven

Yu et Kay se sont enfuis sur une planète abandonnée.

Jouez ces deux amoureux qui tentent de se faire une place dans un monde inconnu.

Survivez ensemble, glissez de plaine en plaine, campez à la belle étoile, soignez la planète, battez-vous si nécessaire.

Tout ce qui compte, c’est de rester ensemble.

Lake

Liberated (02/06/20 de Walkabout Games)

Bienvenue dans un Nouveau Monde. Les vérités irréfutables et les libertés individuelles se meurent. La révolution est proche. Rejoignez la lutte ensanglantée pour une terre libre.

Oubliez tout ce que vous savez sur les bandes dessinées. Plongez-vous dans une ville sombre et pluvieuse. Utilisez vos compétences, piratez le système, déplacez-vous furtivement et résolvez des énigmes. Quand les choses iront mieux, vous pourrez infliger des tirs à la tête et rétablir la justice. Les superbes dessins à la main s’associent à l’action, au fil des pages de ce récit cyberpunk obscur.

Chaque jour, chaque heure, chaque minute, vous êtes sous surveillance.

Acceptez-le. Ou entamez la révolution.

Minute of Islands

Night Call (24/06/20)

Un mystérieux tueur en série rôde dans les rues de Paris. Le nombre de victimes ne cesse d’augmenter et la police n’a toujours pas la moindre piste. Vous êtes chauffeur de taxi, et vous avez, par miracle, récemment échappé au tueur. Vous avez sept nuits pour aider les enquêteurs à le retrouver, sans quoi c’est vous, rescapé chanceux, mais suspect, que les autorités finiront par accuser. Au cours de la semaine qui s’annonce, chacune de vos courses va devenir une question de vie ou de mort…

Night Call est un jeu d’investigation non linéaire à forte composante narrative sur fond de roman noir. Vous n’êtes pas policier, mais taxi de nuit. Et vous avez un don. Les gens se sentent à l’aise à votre contact, ce qui les incite à parler, à vous faire part de leurs pensées, de leurs émotions, de leur histoire… et même de leurs secrets. Aux yeux de vos clients, vous êtes plus qu’un simple chauffeur. Ils vous voient surtout comme un ami, un confident toujours de bon conseil. Mais vous êtes aussi un investigateur au regard affûté, qui parvient à voir ce que les gens veulent garder caché. Vous devrez faire usage de toutes ces facettes si vous voulez faire tomber le masque du tueur qui rôde dans la Ville Lumière.

Utilisez le temps limité que vous avez à votre disposition chaque nuit pour recueillir des indices, tout en gagnant suffisamment d’argent pour payer vos factures. Conduisez vos passagers jusqu’à leur destination, incitez-les à se confier et choisissez vos réponses avec soin. Car si certains sont juste des gens comme les autres ressentant simplement le besoin de parler, d’autres pourraient vous communiquer des renseignements cruciaux pour votre enquête. Suivez les bonnes pistes et les bons suspects, mais n’oubliez pas de gagner suffisamment d’argent pour payer votre essence et vos factures.

Parviendrez-vous à résoudre le mystère avant qu’il ne soit trop tard ? Faites vite, car l’heure et le compteur tournent…

No Place for Bravery

No Straight Roads

Outbuddies DX

Jeu d’action, plateformes, casse-tête d’Headup Games sorti le 5 juin 2020.

Prison Architect: Island Bound

Suite de Prison Architect sortie sur Nintendo Switch en aout 2012 dans lequel vous devez créer la prison ultime (construction du bâtiment, équipement, ronde de garde…).

Rigid Force Redux (05/06/20 d’Headup Games)

Röki

Il y a un monstre dans chaque conte…

Röki est un jeu d’aventure qui s’inspire du folklore scandinave, un conte sombre et moderne porté par une narration émouvante, une direction artistique délicate, des énigmes classiques et des environnements à l’ambiance soignée.

Suivez Tove dans un voyage fantastique qui la mènera au plus profond d’un monde caché et oublié, lié à un folklore disparu, et rempli de lieux et de créatures étranges.

Parcourez une ancienne contrée sauvage, élucidez ses mystères et sauvez votre famille, dans ce jeu d’aventure moderne accessible à tous.

Explorez un monde riche et envoûtant basé sur un aspect sombre du folklore scandinave, un monde vivant fourmillant de détails, dépeint dans un style graphique propre à Röki.

Partez à la recherche des créatures anciennes et magiques des contrées scandinaves. Certaines sont amicales, d’autres beaucoup moins ! Röki présente un casting unique de personnages à la fois mignons et effrayants évoluant dans un monde inspiré du folklore nordique.

Les étendues sauvages cachent bien des secrets. Sur votre route, vous trouverez des objets oubliés depuis longtemps qui vous aideront dans votre aventure.

Scourgebringer

Source of Madness

Star Renegades

Swimsanity

Undungeon

Urban Trial Tricky (25/06/20 de Tate Multimedia)

Devenez le meilleur cascadeur du monde !

Lancez-vous et réalisez les combos et les figures les plus dingues sur votre moto ! Roulez librement, sautez dans les airs, entraînez-vous et laissez-vous emporter par un gameplay déjanté, des graphismes colorés et des contrôles de jeu intuitifs.

Roulez avec style !

Apprenez des mouvements freestyle, de breakdance et de FMX, et trouvez votre propre style. Débloquez des costumes délirants et personnalisez votre moto comme vous le souhaitez.

Entrez dans la compétition et surpassez-vous !

Relevez des défis et tentez de maîtriser le plus de figures possible pour prendre la tête des classements !

Vigil: The Longest Night