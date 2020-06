Apex Legends sur Nintendo Switch : Le point sur les fonctionnalités

S’il était assez réjouissant lors du EA Play 2020 d’apprendre dès les débuts de l’événement qu’Apex Legends allait arriver sur Nintendo Switch et, mieux encore, qu’il serait cross-play avec toutes les autres plateformes. Force est de constater aujourd’hui qu’une pointe de déception se profile pour les joueurs vétérans, on sait déjà bien comme il est pratique de pouvoir jouer à un jeu que l’on aime partout, et combien il est pratique, comme sur The Witcher 3, de pouvoir jouer en qualité maximale sur son PC et en nomade sur Switch sans perdre ses sauvegardes.

C’est bien là que prend tout l’intérêt de la console hybride de Nintendo sur des jeux déjà présents partout ailleurs. Alors, forcément, quand on parle battle royale, on aimerait pouvoir reprendre son compte partout sans devoir racheter ses skins -et autres achats et récompenses in game !

On nomme ça la Cross-Progression.

Cette fonctionnalité, comme chez la concurrence (Fortnite en ligne de mire) ne sera malheureusement pas présente. Ce n’est pas une surprise mais clairement, l’intérêt d’un tel port décroît d’autant plus que les anciens joueurs devront recommencer un compte de zéro. Bien que cette annonce-ci date d’avant le crossplay avec la Nintendo Switch

« Bien que le crossplay ne soit pas disponible au lancement -de Apex Legends-, Respawn a déclaré qu’il prévoyait de permettre aux joueurs de jouer avec leurs amis sur d’autres plateformes. La progression croisée et les achats croisés, cependant, ne seront jamais possibles dans Apex Legends, en raison la nouveauté de ce système -la cross-progression dans les jeux- »

Une excuse qui apparaissait déjà un poil bidon et fainéante il y a bientôt un an et demi, en début 2019. L’espoir perdure sur ce point en l’absence de confirmation ou d’infirmation plus récentes.

Source

Il faut cependant trouver un peu de réconfort dans les quelques déclarations et précisions que GameSpot à pu obtenir d’une interview vidéo de Chad Grenier, game director chez Respawn Entertainment sur Apex Legends.

Le Gyroscope !

Plébiscité par une partie des joueurs sur les jeux de tirs, on apprenait donc que cette fonctionnalité serait bel et bien présente sur le jeu Apex version Nintendo Switch. Mr Grenier confirmait d’ailleurs qu’ils étaient encore en phase de tests sur cette fonctionnalité et en profitaient pour de nouveau exprimé sa joie de porter un jeu sur une console Nintendo.

Quant au Contenu ;

Il a été reconfirmé qu’il serait le même que sur les autres plateformes, étant donné le crossplay cela semble évident bien qu’on puisse se poser l’éternelle question d’équité de jeu quand certains ont accès à plus de choix de fonctionnalités de jeu (tel que le gyroscope), un bonus qui compensera probablement une perte graphique.