Pokémon Go: Canarticho de Galar et de nouveaux objets pour avatars arrivent pour fêter L’île solitaire de l’Armure!

Dresseuses,

Canarticho de Galar entre en scène pour fêter la sortie de L’île solitaire de l’Armure (la première partie du Pass d’extension pour Nintendo Switch de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier). De plus, vous pouvez récupérer des objets pour avatars sur le thème de Canarticho de Galar et L’île solitaire de l’Armure.

Canarticho de Galar arrive dans Pokémon GO Canarticho de Galar apparaît dans la nature ! Saisissez votre chance d’attraper ce Pokémon Canard Fou, qui se bat courageusement en utilisant son poireau comme une épée.

Horaire Du mercredi 17 juin 2020 à 6h au jeudi 18 juin 2020 à 6h PDT (UTC -7)

De plus, des objets pour avatars sur le thème de Canarticho de Galar sont disponibles dans la Boutique Mode. Vous pouvez être assorti à Canarticho de Galar pour vos aventures !

Des objets pour avatars sur le thème de L’île solitaire de l’Armure sont disponibles ! En l’honneur de L’île solitaire de l’Armure, des objets pour avatars sur le thème des vêtements d’entraînement que vous pouvez porter sur L’île solitaire de l’Armure sont disponibles. Ils sont disponibles gratuitement dans la Boutique Mode.

Vous trouverez plus d’informations sur L’île solitaire de l’Armure ici.

