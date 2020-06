Colt Canyon (Nintendo Switch) – Le test

Vous avez toujours rêvé d’enfiler vos bottes de cowboy et de chevaucher à travers l’Ouest américain ? Vous avez toujours rêvé d’entrer dans un saloon en criant « Barman ! Une bière ! » ? L’idée d’un duel au pistolet en place publique vous excite ? Alors bienvenue dans Colt Canyon !

Comparaison flatteuse ?

Colt Canyon est un jeu roguelike 2D en pixel art. Cela ne vous fait pas penser à un jeu ? Dead Cells par exemple ? Colt Canyon peut il tenir la comparaison à ce monument du genre ?

Le jeu dont nous parlons dans ce test a pour particularité d’être réalisé par … un seul développeur, Jonathan Mannshover alias « Retrific ». Je vous dis ça d’emblée, afin de mettre en perspective l’énorme boulot du bonhomme.

Vous incarnez un cowboy qui cherche à sauver son partenaire enlevé par des bandits. Pour réussir votre quête, il faudra user de la gâchette. On est ici dans un jeu de tir où on peut également combattre au corps à corps afin d’être discret et d’économiser de précieuses munitions. Vous parcourrez les 3 différentes zones composées chacune de 3 niveaux et d’un boss. Ça ne vous fait vraiment pas penser à Dead Cells ?

En ce qui concerne le pixel art, qu’on soit fan ou non, cela fonctionne parfaitement dans Colt Canyon. C’est simple mais efficace tout en ayant quelques détails sympathiques comme les ombres bien retranscrites ou des petits lapins qui se baladent près de vous.

Y a-t-il un shérif en ville ?

Au début du jeu, après un prologue qui fait office de tutoriel, vous n’aurez d’autre choix que de partir avec le personnage par défaut, un pistolero équilibré. Mais, par la suite vous aurez le choix parmi 4 autres personnages possédant leurs propres caractéristiques. Certains seront costauds avec beaucoup de points de vie, d’autres auront une précision redoutable avec un arc ou une arme à feu ou encore une grande rapidité de déplacement. À vous de voir en fonction de votre style de jeu. Chaque personnage démarre avec une arme par défaut mais vous pourrez en débloquer de nouvelles au fur et à mesure que vous jouez.

Mais votre arsenal ne se résume pas aux multiples armes à feu présentes dans le jeu ! Entre les différents pistolets et fusils disponibles, vous pourrez utiliser un arc, une lance, un tomahawk et de la dynamite qui est très utile lorsque les ennemis deviennent nombreux à l’écran. Mais, si vous voulez économiser vos munitions, peut être que vous choisirez d’attaquer au corps à corps. Cela vous permettra aussi de ne pas alerter les ennemis voisins et vous retrouver submergé de personnes hostiles. Cette petite pincée d’infiltration est la bienvenue afin de convenir à tous les joueurs, qu’ils soient du style à rentrer dans le tas et bourriner partout ou bien plutôt à agir en discrétion.

Si vous le voulez, vous pourrez également foncer vers la fin du niveau sans trop d’affrontements mais cela vous pénalisera car vous n’aurez pas pu récupérer des munitions et des armes sur les cadavres de vos ennemis. Sachant que vous ne pouvez conserver que deux armes, ce ne sera pas de trop pour affronter les différents boss du jeu. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous libérerez un innocent des mains de bandits dans chaque niveau. Cet innocent fera un excellent compagnon à vos côtés ou vous permettra d’obtenir des améliorations comme par exemple un rechargement de votre pistolet plus rapide ou une augmentation de vos points de vie.

Car oui, vous n’êtes pas condamné à parcourir l’aventure seul ! Vous pourrez avoir un coéquipier dirigé soit par l’IA, soit par un joueur en chair et en os !

Tirer plus vite que son ombre devient si simple

Au niveau du gameplay, vous vous posez sûrement des questions sur la prise en main d’un jeu de tir 2D. On prend très rapidement en main nos pistolets … euh notre manette ou nos joycons. On frappe au corps à corps avec la gâchette R, on tire avec ZR et on vise avec le joystick droit. Ici, pas besoin d’être d’une précision redoutable si votre personnage est précis. En revanche, si votre cowboy a une précision faible, il faudra faire attention.

Pour ajouter au gameplay, vous pourrez faire une roulade avec ZL, changer d’arme avec X et recharger avec Y. Recharger, ce sera une action à ne pas négliger, surtout si votre arme ne peut contenir que peu de munitions.

Mais bien que cela soit facile à prendre en main, le jeu propose un défi très intéressant. Bien que vous mourrez de nombreuses fois, vous aurez toujours envie de recommencer afin d’aller plus loin dans l’aventure et de débloquer des armes ou améliorations qui pourraient vous faire voir la fin de l’histoire.

Le jeu est assez court à finir. Vous serez donc en droit de vous poser des questions sur la rejouabilité du titre. Sachez que celle-ci est plutôt bonne grâce au système de trophées. Donc, si vous voulez finir le jeu à 100%, il vous faudra passer quelques heures supplémentaires.