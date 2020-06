Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 25 de 2020 (lundi 15 – 21 juin 2020). Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement.

A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français..

1) The Last Of Us Part II (PS4) / Nouveau

2) Animal Crossing : New Horizons (Switch) / -1

3) The Last Of Us Part II – Édition collector (PS4) / Nouveau

4) The Last Of Us Part II – Édition spéciale (PS4) / Nouveau

5) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) (Switch) / -3

PS4

The Last Of Us Part II

The Last Of Us Part II – Édition collector

The Last Of Us Part II – Édition spéciale

XOne

Forza Horizon 4

Call Of Duty : Modern Warfare

Doom Eternal

Switch

Animal Crossing : New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

Ring Fit Adventure

PC

Red Dead Redemption 2

Les Sims 4 : Édition Standard

Desperados III