Les sorties Nintendo Switch à ne pas rater en juillet 2020

Story of Seasons : Reunion in Mineral Town

L’été commence sur la console hybride de Nintendo et après un mois plutôt riche en sorties, le mois de juillet le sera apparemment autant.

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en mai 2020, liste non-exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et a chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Catherine: Full Body (7 juillet)



L’indécis Vincent sort avec Katherine, sa petite amie de longue date, depuis cinq ans. Mais au lieu de faire le grand saut et de se marier, il la trompe avec une bombe atomique très séduisante du nom de… Catherine ! Paniqué à l’idée d’être infidèle, il trouve refuge auprès de la douce Rin… ce qui ne fait qu’empirer sa situation. Et pour couronner le tout, il commence à faire des cauchemars qui le forcent à grimper toujours plus haut pour rester en vie… Parviendra-t-il à survivre aux vicissitudes de l’amour ou finira-t-il par succomber aux tentations ?

Caractéristiques principales :

Ce jeu d’énigmes de type action-aventure va captiver les joueurs en les plongeant dans une intrigue explorant la nature de nos relations et les choix que nous devons faire

Des choix qui décideront de votre destin dans une histoire aux multiples embranchements et vous permettront d’obtenir l’une des 13 fins disponibles

Venez à bout d’énigmes éprouvantes et addictives et survivez à vos cauchemars

Jouez comme vous voulez : en mode versus ou coop, c’est toujours le bon moment pour jouer avec vos amis

Contenu original de l’extension Catherine: Full Body inclus en jeu (une collection de “Voix idéales” de Catherine, une collection de personnages jouables, le personnage de Persona 5 “Joker” et la série de commentaires des Voleurs Fantômes, ainsi que le contenu spécial : Lunettes à montures Bélier)

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise (10 juillet)



LE THRILLER CULTE FAIT SON RETOUR !

Les graines germent, les racines s’enfoncent dans le sol et les arbres grandissent, projetant leur ombre sur tout ce qui les entoure. Et quand bien même l’arbre est abattu, ses racines demeurent et continuent à s’étendre… jusqu’à ce qu’une nouvelle histoire commence.

Exhumez le mal profond qui rôde sous une ville d’apparence paisible dans Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, en exclusivité sur Nintendo Switch.

DEUX AFFAIRES, UN MYSTÈRE

Boston, 2019. Les agents spéciaux du FBI Aaliyah Davis et Simon Jones qui enquêtent sur une affaire censée être depuis longtemps résolue se tiennent sur le pas de la porte d’une personne d’intérêt. Il faut d’habitude plus que quelques corps disparus pour que le FBI se déplace, mais il y a quelque chose de décidément louche dans cette affaire.

Malgré l’absence de piste concrète, le duo espère progresser en posant à cet individu les bonnes questions au sujet de « l’arbre rouge », mais comme le dit le dicton : « méfiez-vous de vos rêves, ils pourraient se réaliser ». Car il est des dossiers qu’il ne vaut mieux pas rouvrir…

Louisiane, 2005. Une étrange série de meurtres frappe la petite ville reculée de Le Carré et le FBI envoie une jeune recrue du nom de Francis York Morgan enquêter. Celui-ci se lie d’amitié avec la fille du shérif local, qui semble d’une grande maturité malgré son jeune âge, et nos deux protagonistes décident bientôt de travailler ensemble pour élucider ce mystère.

En apparence, la ville et ses habitants semblent sans histoires, mais il y a quelque chose de sombre qui rôde sous son sol. Quelque chose qui risque d’engloutir l’agent Morgan s’il n’arrête pas les coupables à temps…

Paper Mario: The Origami King (17 juillet)



Tout porte à croire que le roi Olly, le souverain autoproclamé du Royaume Origami, a la terrible intention de plier le monde entier à sa volonté, tout le monde en origamis ! Son plan s’annonce déjà terrifiant sur le papier… et seul un véritable héros saura lui infliger un revers ! Dans Paper Mario: The Origami King, Mario va devoir relever un sacré défi, car comme si les choses n’étaient pas déjà assez catastrophiques, le roi Olly a aussi enveloppé le château de la princesse Peach dans des serpentins géants avant de le couper-coller au sommet d’une montagne ! Et il a même plié les sbires de Bowser pour en faire d’implacables origuerriers entièrement dévoués à sa cause !

Heureusement, Mario dispose de tout un arsenal d’outils pour l’aider dans son périple. Grâce aux Bras multi-pliés, par exemple, les joueurs pourront interagir avec l’environnement en tirant, poussant ou même en décollant certaines parties du décor en 3D pour révéler de nouveaux chemins, résoudre des énigmes ou tout simplement découvrir des secrets inattendus. Au cours de leurs aventures, les joueurs pourront aussi faire équipe avec des alliés de longue date ou inédits, tels qu’Olivia, la sœur d’Olly (et tout l’opposé de son frère). Bowser quant à lui refuse de se plier à la volonté d’Olly, et Mario sera ravi d’accepter son aide !

Paper Mario: The Origami King introduit un nouveau système de combat, où les affrontements se déroulent dans une arène composée d’anneaux qu’il va falloir faire tourner et coulisser pour bien positionner les ennemis afin de leur causer un maximum de dégâts. Autrement dit, vivacité d’action et d’esprit seront nécessaires pour venir à bout de vos adversaires dans ces combats qui s’annoncent effrénés.

Avec son monde fourmillant de détails, ses mini-jeux loufoques et ses innombrables mystères à résoudre, la prochaine aventure de Mario sur Nintendo Switch a de quoi vous impressionner !

Les premiers acheteurs peuvent dès aujourd’hui précharger le jeu depuis le Nintendo eShop. Avec tant de titres disponibles sur Nintendo Switch, utiliser la liste de souhaits du Nintendo eShop est un moyen bien utile de ne pas perdre de vue les titres qui vous font de l’œil. Désormais, et pour simplifier encore davantage les choses, il est possible de consulter, gérer et ajouter des titres à votre liste de souhaits Nintendo Switch directement depuis le site officiel de Nintendo. Pour en savoir plus, consultez la page dédiée à la liste de souhaits Nintendo Switch sur notre site web.

Paper Mario: The Origami King arrive le 17 juillet sur Nintendo Switch. Rejoignez la princesse Peach, Mario et Luigi pour le premier festival du royaume consacré aux origamis, et explorez un monde aux nombreux mini-jeux et innombrables mystères à résoudre.

FAIRY TAIL (30 juillet)



Le monde magique de FAIRY TAIL est parfaitement retranscrit dans le jeu afin de livrer aux fans du monde entier la meilleure expérience possible. Dans FAIRY TAIL, les personnages peuvent désormais combiner leurs pouvoirs et unir leurs sorts afin d’annihiler leurs ennemis grâce aux Unison Raids. Cette capacité originaire du manga et de l’anime, sera également présente dans le jeu, introduisant de supers nouveaux pouvoirs comme vous n’en avez jamais vu.

De plus, une série de sorts extrêmement puissants sera également intégrée au jeu, incluant la magie Lumière des Fées de Kanna, qui pourra s’activer lorsque les attaques magiques seront combinées. La Loi des Fées de Makarov, ainsi qu’un sort appelé Exceed Special seront aussi de la partie et représenteront une aide précieuse pour votre équipe lorsque vous serez en position de faiblesse. Chaque sort comprend des bonus élémentaires, avec des affinités et des faiblesses. A vous de trouver les points faibles de vos ennemis pour leur infliger un maximum de dégâts. Les personnages pourront alors augmenter leurs sorts en gagnant des points d’expérience tout au long de leur aventure.

En utilisant des attaques magiques durant les combats, la jauge de votre équipe augmentera considérablement. Lorsque cette dernière sera complètement remplie, des personnages pourront être invoqués, leur permettant ainsi d’infliger des attaques encore plus destructrices. Puisque chaque personnage possède des attaques bien distinctes, les joueurs seront capables d’étendre leur stratégie à travers un large éventail de sorts et d’ennemis.

FAIRY TAIL est actuellement en développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4, et PC via Steam®. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande. En achetant n’importe laquelle des versions du jeu, au format physique ou numérique, dans une période limitée après son lancement, vous pouvez également déverrouiller en bonus la tenue spéciale « Miss Fairy Tail » pour Erza dans le jeu.

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town (10 juillet)



Votre vie à la ferme commence dans Minérale-Ville, un charmant village au cœur de la nature. Vous êtes revenu après de nombreuses années pour que la ferme de votre défunt grand-père retrouve sa gloire d’antan. Occupez-vous des cultures, du bétail et bien plus au fil de votre propre histoire de saisons.

Occupez-vous de la ferme !

Une grande variété de fruits, de légumes et de bétail vous attend. Occupez-vous d’eux avec soin et amour, et vous aurez de nombreux produits à récolter, à vendre ou cuisiner !

Souvenez-vous du bon vieux temps !

Minérale-Ville est rempli d’anciens et de nouveaux amis ! Visitez la ville, offrez des cadeaux et découvrez l’histoire de vos voisins en devenant leur ami.

Tombez amoureux !

De nombreux célibataires habitent à Minérale-Ville. Rencontrez le garçon ou la fille de vos rêves et vous pourrez peut-être sortir ensemble, vous marier et même fonder une famille !

Encore plus d’exploration !

Allez à la pêche, faites cuire de bons petits plats et une fois votre travail terminé, allez vous baigner dans la source chaude locale. Découvrez la vie à la ferme comme jamais auparavant !

CrossCode (9 juillet)



Ce jeu d’action RPG rétro en 2D pourrait vraiment vous surprendre. CrossCode mêle des graphismes 16 bits à des effets physiques fluides, un système de combat intense et des mécanismes de puzzle intéressants, le tout enveloppé dans une histoire de science-fiction captivante.

CrossCode place le gameplay au premier plan ! Prenez le meilleur de deux genres populaires, trouvez le bon équilibre et créez un excellent jeu. C’est comme ça que vous obtenez CrossCode. Vous avez les puzzles des donjons d’action-aventure classiques, et êtes récompensé par une énorme variété d’équipements que vous avez l’habitude de trouver dans un jeu de rôle. Les combats effrénés vous permettront d’utiliser les outils que vous trouverez en chemin pour révéler et exploiter les faiblesses des ennemis. Vous pourrez également choisir en parallèle votre équipement et vos compétences pour une approche plus approfondie du combat contre vos ennemis.

void tRrLM(); //Void Terrarium (10 juillet)



Dans un monde contaminé par des champignons toxiques, un robot de maintenance abandonné trouve une jeune fille prénommée Toriko, entre la vie et la mort. Il s’avère qu’il y a de forte chance pour qu’elle soit le dernier être humain présent sur cette planète. Vulnérable face aux dangers dont regorge le monde extérieur, le robot construit un refuge à l’intérieur d’un terrarium, pour lui assurer sa survie. Afin de l’améliorer, ainsi que de prendre soin de la santé fragile de Toriko, notre robot solitaire doit s’aventurer dans les terres polluées pour y récolter des ressources, tout en combattant des machines vagabondes et des créatures mutantes. Le voile sur le futur incertain de Toriko et de l’humanité tout entier se lèvera au cours de l’aventure…

Caractéristiques du jeu :

L’espoir dans un monde froid : Par le créateur de A Rose in the Twilight et htoL#NiQ: The Firefly Diary, cette aventure poignante combine des graphismes adorables à une histoire sombre dans un univers post-apocalyptique et fantaisiste.

Un gardien sur mesure : Équipez-vous de divers équipements, capacités, et facultés, pour prendre part à des expéditions et ainsi améliorer vos aptitudes d’exploration. Affrontez des ennemis et prenez soin de Toriko, en lui fournissant de la nourriture, des soins et des gadgets pour rendre sa vie plus agréable dans ce monde chaotique.

Les Mystères du Néant : Choisissez judicieusement votre équipement alors que vous combattez des ennemis au tour par tour dans des niveaux générés de manière procédurale. Ainsi, aucune aventure ne sera la même alors que vous ferez face aux déchets toxiques.

Megadimension Neptunia VII (28 juillet)



Il semblerait qu’un nouveau groupe ait remplacé les déesses de Gamindustri pendant la nuit, et Neptune est introuvable ! Après avoir été transportées dans une nouvelle dimension ravagée, les sœurs Nep s’allient à une mystérieuse déesse pour combattre la nouvelle menace et sauver la dimension Zero.

Pourront-elles sauver les différentes dimensions et rétablir l’ordre sur Gamindustri ?

Biped (2 juillet)



Superliminal (7 juillet)



Alors que vous luttiez contre le sommeil devant votre télé à 3 h du matin, vous vous rappelez vaguement d’une publicité vantant les mérites du programme de thérapie par le rêve « Somnasculpt » développé par Dr Pierce. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà en plein rêve : ainsi débutent les premiers stades de ce programme expérimental. Bienvenue dans Superliminal.

Superliminal est un jeu de réflexion à la première personne basé sur la perspective forcée et les illusions d’optique. Chaque énigme du jeu est conçue pour vous surprendre. Les joueurs doivent changer leur perspective et faire preuve d’originalité dans leur réflexion afin de se réveiller et sortir de leur rêve.

Bloodstained: Curse of the Moon 2 (10 juillet)



Curse of the Moon 2 associe action 2D classique à l’esthétique 8 bits sombre et gameplay moderne. La structure à scénarios multiples du titre précédent est conservée avec une nouvelle histoire épique supervisée par IGA (Koji Igarashi) lui-même. Les joueurs prennent le contrôle de Zangetsu, un épéiste animé par une rancune profonde envers les démons et les alchimistes qui les ont invoqués. Zangetsu doit se frayer un chemin jusqu’à la forteresse démoniaque, mais il n’a pas à le faire seul ! Il peut s’allier avec un tout nouveau casting de personnages qu’il rencontrera en chemin et les ajouter à la liste de personnages jouables.

Trois nouveaux personnages jouables apparaissent dans Curse of the Moon 2, dont Dominique l’exorciste. Tous les personnages de la première mouture de Curse of the Moon sont aussi jouables ! Chaque nouveau personnage apporte une variété d’options de jeu, de capacités et de moyens de franchir les nombreux niveaux. Les joueurs peuvent également former des duos dans le mode coop local à 2 joueurs, disponible pour la première fois dans la série ! Travaillez en collaboration avec un ami, associez les points forts de vos deux personnages et venez à bout des niveaux de tonnes de façons nouvelles et passionnantes.

Warhammer 40,000: Mechanicus (17 juillet)



Prenez la tête de l’armée la plus avancée de l’Imperium, l’Adeptus Mechanicus, dans ce jeu tactique au tour par tour salué par la critique. Chacune de vos décisions définira les missions qui vous attendent, et à terme le destin des troupes sous votre commandement, dans plus de 50 missions conçues à la main comprenant celles du DLC Heretek. Avancez prudemment : le sort de l’Imperium en dépend.

Dex (24 juillet)

Vous incarnez Dex, une mystérieuse fille aux cheveux bleus dont les capacités hors du commun attirent l’attention d’une puissante et énigmatique organisation. Explorez les rues brumeuses et futuristes de Harbor Prime dans cette dystopie en monde ouvert. Découvrez des rumeurs et des intrigues, forgez des alliances et affrontez des adversaires redoutables dans une tentative insensée d’éliminer le système !

Le monde de Dex est conçu comme un hommage aux références du néo-noir et cyberpunk avec un scénario mature, une atmosphère sombre et des personnages uniques. Le gameplay prend le meilleur des jeux de plateforme et d’action 2D classiques et l’associe à des éléments RPG poussés, des dialogues interactifs et des combats en temps réel.

Personnalisez votre style de jeu en choisissant les compétences et l’équipement de votre personnage – assassinez en silence, jouez les têtes-brûlées, soyez un diplomate rusé ou piratez le cyberespace. Brouillez la frontière entre être humain et “cyborg” en installant des augmentations qui vous confèrent des capacités surhumaines et ouvrent de nouveaux chemins dans Harbor Prime – comme dans les Metroidvania classiques.

The Wanderer: Frankenstein’s Creature (2 juillet)



Un regard neuf sur le mythe de Frankenstein

Vous incarnez la Créature, un vagabond sans mémoire ni passé, un esprit vierge dans un corps créé de toutes pièces. Pour forger le destin de cet être artificiel ignorant du Bien comme du Mal, il vous faudra partir explorer le vaste monde et traverser joies et tourments.

Le mythe fondateur du Dr. Frankenstein se révèle à nouveau dans toute sa splendeur à travers les yeux innocents de sa créature. À mille lieues des contes d’épouvante, une déambulation tout en sensibilité dans la peau d’une icône pop.

Une direction artistique à couper le souffle

Empreint d’un romantisme noir, l’univers du jeu puise sa beauté saisissante dans la peinture du XIXe siècle. Dans ces paysages presque vivants, la frontière entre réel et fiction s’estompe et le roman prend vie. Puissante et originale, la bande-son vient transcender les humeurs vagabondes de la Créature.

Explorez vos émotions et écrivez votre histoire

Un choix après l’autre, avancez à tâtons vers votre destinée. Confronté aux Hommes, vous ne pourrez plus échapper à la question de vos origines. Qui vous a livré au monde ? Cette quête introspective vous entraînera dans une aventure à travers l’Europe. Amères ou plaisantes, vos expériences vous rapprocheront pas à pas de la vérité. Mais serez-vous prêt à l’affronter ?

The Wanderer: Frankenstein’s Creature est le nouveau jeu vidéo de La Belle Games coproduit et édité par ARTE, chaîne TV et numérique culturelle européenne.

The Great Perhaps (10 juillet)



The Great Perhaps raconte l’histoire d’un astronaute qui découvre qu’un cataclysme a dévasté la Terre. Il trouve parmi les décombres une mystérieuse lanterne qui lui permet d’entrevoir le passé et de voyager dans le temps. Faites un voyage mélancolique, constamment entre un temps de désolation et son passé plein de vie. Le héros doit faire face aux dangers d’un présent post-apocalyptique tout en relevant les défis du passé. Accompagnez-le dans son périple, découvrez les origines de cette catastrophe et sauvez la planète !

Ageless (28 juillet)

Perdue, seule et confuse, que fera Kiara avec le nouveau pouvoir qui lui permet de contrôler l’âge de la flore et de la faune, qui lui a été transmis par un obélisque magique ? Traversez un monde d’énigmes et de plateformes unique, empli de mythes et de magie. Embarquez dans une aventure émotionnelle où vous devrez faire des choix difficiles et affronter vos démons intérieurs. Incarnez Kiara alors qu’elle découvre un monde de merveilles et de chagrin. Manipulez l’âge des animaux et des plantes pour vous frayer un chemin à travers des énigmes environnementales complexes et vaincre les boss impitoyables qui vous barrent la route.

Devenez Intemporel : Doté d’un arc mystique, maîtrisez l’art de l’intemporalité. Utilisez les animaux et les plantes pour résoudre des énigmes captivantes et des défis complexes.

Un mécanisme de vieillissement unique : Jouez avec les lois de la nature pour contrôler l’âge de la faune et de la flore et vous frayer un chemin à travers des niveaux palpitants.

Un conte de fées pas comme les autres : Dans cette histoire tragique de perte et de découverte personnelle, Kiara doit faire le choix d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour affronter ses démons intérieurs ou pour les fuir.

De nouveaux mondes à découvrir : Explorez de nouvelles zones regorgeant de plantes et animaux uniques au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Chaque niveau est dessiné à la main pour atteindre une perfection pixellisée et créer un monde magnifique.

Des objets à collectionner : Découvrez des reliques secrètes disséminées un peu partout ! Arriverez-vous à toutes les trouver ?

Crysis Remastered (23 juillet)