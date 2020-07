Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Balloon Pop for Toddlers & Kids

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Biped

Clash Force

Couch Co-Op Bundle Vol. 2

Digerati Indie Darling Bundle Vol. 3

Dune Sea

Final Sword

Ghost Grab 3000

Infini

Infliction: Extended Cut

Keen: One Girl Army

My Bewitching Perfume

Pool Slide Story

Singled Out

Swarmiders

Tennis 1920s

The Otterman Empire

The StoryTale

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Ubermosh: Black

Zombies Ruined my Day

Précommandes Nintendo Switch



Crysis Remastered

Démo de la semaine :

Dangerous Relationship

Hidden in Plain Sight

Neon Abyss

Les DLC de la semaine :

Blaster Master Zero 2

Infini

Jigsaw Masterpieces

Minecraft Dungeons

Oddworld: Munch’s Oddysee

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III

Titan Quest

Trials® Rising

WorldNeverland – Elnea Kingdom

Les promotions de la semaine: