Fire Emblem Heroes: nouveautés de la version 4.7.0

Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 4.7.0.

■ Ajout de la fonctionnalité d’envoi automatique dans le mode Raid céleste

À partir de la saison commençant le 07/7/2020 7:00(UTC), la fonctionnalité « Envoi automatique » sera disponible dans le mode Raid céleste.

Elle vous permet d’envoyer une seule équipe d’attaque qui, au lieu d’attaquer manuellement l’équipe de défense de la citadelle d’un autre joueur, combattra automatiquement une équipe d’adversaires générée par le jeu.

Vous pouvez utiliser « Envoi automatique » jusqu’à trois fois par saison en sélectionnant cette option sur l’écran du mode Raid céleste. À l’instar des attaques manuelles, cette option coûte de l’éther et dure 20 heures.

↓ Après 20 heures

Une fois l’équipe d’attaque de retour, touchez « Envoi – résultat » pour visionner le combat.

En cas de victoire, votre équipe d’attaque obtiendra 75 % de l’altitude normalement acquise ainsi qu’une récompense quotidienne (si les conditions de celle-ci sont remplies).

Vous pourrez choisir de dépenser deux fois plus d’éther pour gagner deux fois plus d’altitude lorsque vous attaquez en choisissant l’option « Boost x 2 ». Les boosts apportés à la quantité d’altitude gagnée liés aux héros mythiques, aux bénédictions et à l’Appel aux armes sont également pris en compte.

Notes :

1. Une fois envoyée, l’équipe d’attaque ne peut pas être rappelée. C’est pourquoi vous recevrez la récompense quotidienne au départ de l’équipe, et non à son retour.

2. Vous n’obtiendrez pas d’altitude si l’équipe envoyée revient après la fin de la saison (mais vous aurez toujours la récompense quotidienne obtenue au départ de l’équipe).

Même si les adversaires de votre équipe d’attaque sont faibles et contrôlés par le jeu, vous perdrez néanmoins 75 % de l’altitude normalement acquise si l’un de vos héros est vaincu pendant le combat. Les échelles (A) ne peuvent pas être utilisées pour compenser la perte d’éther après un combat perdu avec « Envoi automatique ».

Les configurations de défense auxquelles sera confrontée votre équipe d’attaque avec « Envoi automatique » n’incluent pas de fontaine d’éther ou d’amphore d’éther. Il est donc impossible de récupérer de l’éther pendant ces combats.

Au vu des conditions énoncées plus haut, nous vous recommandons d’envoyer une équipe de héros taillés pour ce type de combat.

Utilisez « Envoi automatique » contre les ennemis coriaces, quand vous manquez de temps ou que vous n’avez plus d’échelles. C’est l’option idéale !

Notes :

Pensez à activer la nouvelle option « Notif. d’accueil Envoi auto RC » dans « Paramètres » pour savoir quand votre équipe d’attaque est de retour !

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité « Envoi automatique », visionnez la vidéo d’introduction de la chaîne Feh publiée le 15 juin 2020.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 4.7.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 7 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 7 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/8/2020 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 7 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 4.7.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 6 pourront continuer d’être obtenus lors d’événements commençant avant le lancement de la mise à jour 4.7.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants peuvent obtenir de nouvelles armes qui leur sont réservées.

Lance déchue

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Berkut, Prince hautain

Hache écarlate

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Sheena, Princesse de Gra

Souffle sinistre

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Corrin, Princesse du destin

・ Les armes ci-dessus peuvent être améliorées dans l’atelier d’armement après avoir été obtenues.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

・ Berkut, Prince hautain peut être invoqué en dépensant des graals héroïques.

L’arme suivante peut désormais être améliorée à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Joyau de Zofia

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Celica, Âme captive

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Mise à jour du mode Raid céleste et du centre d’éther

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ Salle tactique (A/D) : niveau 7

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Trois nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Dew and Patty » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War, « Réunion » de Fire Emblem: The Sacred Stones, et « Mais Frederick, la nuit va bientôt tomber ! » de Fire Emblem: Awakening.

■ Mise à jour de l’Assaut de Mjölnir

○ Augmentation du niveau maximum de certains mécanismes :

・ Jardin de lumière : niveau 4

■ Graals héroïques

Les héros suivants peuvent être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Ashnard, Roi fou

・ Hinata, Marié samouraï

■ Other Changes

○ Réduction de la taille des images-objets des doubles unités et unités harmonisées lorsque l’option « Affichage Double unité » dans le menu « Paramètres » est définie sur « Deux unités ». Cet ajustement permet aux images-objets de mieux s’intégrer sur la carte et d’avoir la bonne taille en combat. Elles étaient auparavant trop grandes.

○ Ajout de l’option « Aptitudes de soutien en auto » dans le menu « Paramètres ». Celle-ci peut être activée, désactivée ou définie sur « Pas de déplac. ». Cette option vous permet de choisir si vos héros peuvent utiliser leurs aptitudes de soutien lorsque la fonctionnalité « Combat auto » est activée.

○ Ajout de différentes options relatives aux notifications d’accueil dans le menu « Paramètres ». Celles-ci s’affichent sur l’écran d’accueil et permettent aux joueurs de gérer leurs activités en jeu. Les notifications peuvent être activées/désactivée au cas par cas (Récits perdus, Assaut de Mjölnir, tournois, etc.).

○ Ajout du bouton « Puissance » sur l’écran d’invocation. Celui-ci permet aux joueurs d’avoir un aperçu du profil des héros apparaissant dans un focus au niveau 40, avec toutes les aptitudes apprises et sans atout ni défaut.

Avec ce changement, les introductions de héros de Sharena, auparavant accessibles en touchant le bouton « Les héros », sont désormais accessibles via le bouton « Intros de Sharena ».

○ Optimisation de la performance et de l’interface utilisateur sur les appareils fonctionnant sous un système d’exploitation Chrome OS.

○ Dans la version 4.6.0, des récompenses pour une saison des batailles en écho en particulier pouvaient être obtenues au début de la saison suivante. À partir de la version 4.7.0, nous avons fait en sorte que les récompenses de saison puissent être obtenues en fin de saison.

○ À l’avenir, des bannières graphiques seront ajoutées en haut de l’écran « Notifications » afin d’aider les joueurs à savoir ce qui se passe en jeu d’un simple coup d’œil (le calendrier des événements à venir par exemple). Lorsque vous toucherez une bannière, elle vous redirigera vers une notification de focus spécifique ou d’un autre événement en cours.

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.