Japon – bilan de la Nintendo Switch et du marché à mi-2020

Famitsu a partagé son dernier rapport de ventes pour le marché japonais des jeux vidéo, couvrant cette fois le premier semestre 2020 (du 30 décembre 2019 au 28 juin 2020, soit 26 semaines au total).

Tout d’abord, une bonne nouvelle : le marché se porte mieux cette année, avec des ventes de jeux et de consoles en hausse.

Console: 793,4 milliards de yens (120% des ventes du premier semestre 2019, 661,2 milliards de yens)

Jeux : 954,7 milliards de yens (129% des ventes du premier semestre 2019, 739,9 milliards de yens)

Total : 1 748,1 milliards de yens (124,8% des ventes du premier semestre 2019, 1 401 milliards de yens)

Famitsu souligne que c’est le meilleur premier semestre depuis 2012. C’est également la première fois depuis 2006 que les ventes de consoles et de jeux augmentent en même temps pendant cette période.

Nintendo Switch: 2 666 882 ventes (LTD: 14 050 313 ventes ) PlayStation 4: 435 812 ventes (LTD: 9 184 055 ventes ) Nintendo 3DS: 33 340 ventes (LTD: 24 529 487 ventes ) Xbox One: 2 685 ventes (LTD: 113 931 ventes )

La Nintendo Switch a été la console la plus vendue au cours du premier semestre 2020. La console s’est vendue à pas moins de 2 666 882 unités, ce qui est beaucoup plus que l’année dernière au cours de la même période (environ x1,8 fois). Animal Crossing : New Horizons en est le principal responsable, qui a fait grimper les ventes à des niveaux sans précédent pour cette période. Les ventes totales du Nintendo Switch s’élèvent à 14 050 313 unités au 30 juin. Quant à la Nintendo 3DS, les ventes restent à un niveau extrêmement bas avec seulement 33 340 unités vendues au cours du premier semestre 2020 (moins de 6 000 unités par mois). Les ventes de la LTD s’élèvent maintenant à 24 529 487 unités.

Le jeu le plus vendu est Animal Crossing : New Horizons, à environ 1,4 million d’unités de plus que tous les autres jeux du Top 10 réunis. Il s’est vendu à plus de 5 millions d’unités entre le 20 mars et le 30 juin, et ce sans compter les ventes numériques (bien que les cartes de téléchargement sont incluses dans ce chiffre). Malheureusement, il a été le seul jeu à avoir atteint le million de ventes au cours du premier semestre 2020, Final Fantasy VII Remake est passé tout près.