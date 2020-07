Top des ventes de la semaine au Japon

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 29 juin au 5 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

La sortie de la semaine c’est Catherine : Full Body, qui n’a pas très bien marché : il ne s’est vendu qu’à 6 917 unités, ce qui est encore moins que le portage sur PlayStation Vita (7 980 unités au lancement). Si l’on considère qu’il s’agit du dernier portage d’un jeu sorti à l’origine sur la PlayStation 3 il y a près de 10 ans (2011), il est peu probable qu’Atlus ait eu de grandes attentes pour ce jeu.

La sortie du DLC a eu un impact positif sur les ventes de Super Smash Bros. Ultimate avec +13%.

Animal Crossing : New Horizons a connu une baisse plus importante que les autres jeux car ses ventes ont été directement affectées par la pénurie de Nintendo Switch (de nombreuses personnes achètent le jeu avec la console, car elles ne le possèdent pas déjà). Il s’est vendu à 53 506 unités cette semaine (-24%), ce qui porte les ventes de LTD à 5 058 226 unités. Et Ring Fit Adventure a également connu une forte baisse (-45%), une fois de plus en raison de la pénurie. Elle a néanmoins réussi à vendre 19 285 unités, ce qui porte les ventes totales à 1 092 799 unités.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 53.506 / 5.058.226 (-24%)

02./03. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 23.591 / 195.211 (-14%)

03./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 19.285 / 1.092.799 (-45%)

04./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.037 / 3.015.080 (+7%)

05./04. [PS4] The Last of Us Part II # <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.06.19} (¥6.900) – 9.279 / 213.968 (-64%)

06./09. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 8.114 / 3.478.749 (+10%)

07./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.111 / 3.647.104 (-7%)

08./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.111 / 3.744.880 (+13%)

09./00. [NSW] Catherine: Full Body <ADV> (Atlus) {2020.07.02} (¥6.980) – 6.917 / NEW

10./11. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.104 / 1.432.705 (-8%)

Cette semaine a vu une forte baisse des ventes de Nintendo Switch (près de -50%), une fois de plus due à la pénurie. Nintendo n’a pu expédier que 52 250 unités, et le seul moyen pour quiconque de mettre la main sur l’une d’entre elles était encore de participer à l’une des fameuses loteries chez les vendeurs. Contrairement à février et mars, les modèles classique et Lite ont tous deux été touchés par la pénurie ces dernières semaines. Pour la première fois depuis longtemps, les ventes de Nintendo Switch sont en fait en baisse d’une année sur l’autre (75 481 unités ont été vendues durant la semaine 27 2019). Bien sûr, il ne suffit pas que les ventes de 2019 à ce jour aient un espoir de rattraper celles de 2020 à ce jour, car l’écart entre les deux est encore bien supérieur à 1 million d’unités (2 719 132 unités contre 1 559 361 unités). Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à 14 102 563 unités, avec 2 366 495 unités pour le modèle Lite, et 11 736 068 unités pour le modèle de base.