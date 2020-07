Charts US sur le mois de juin : The Last of Us II, évidemment

L’institut NPD fait le point sur les ventes du mois de juin 2020 aux USA.

Un beau mois avec une grosse sortie majeure qui pousse le marché en hausse de 26 % par rapport à 2019, soit 1,2 milliard de dollars engrangés. C’est même le meilleur mois de juin depuis longtemps, en faite 11 ans (2009). Le responsable de tout ça, c’est bien The Last of Us II qui brigue le titre de meilleur lancement de l’année, même si c’est délicat de lui donner. En effet, l’institut NPD prend en compte les ventes PSN mais pas de l’eShop. Animal Crossing est donc logiquement premier, surtout qu’il est sorti en plein confinement. Mais, The Last of Us II est le deuxième meilleur démarrage de l’histoire de Sony, derrière Spider-Man, mais donc devant God of War avec 1,9 million à l’époque. On note aussi le retour de le retour de Ring Fit Adventure grâce à l’approvisionnement, il passe de la 835eme place en mai à la 7ème. En revanche, 51 Worldwide Classics ne rentre pas dans le top 10 Switch. autre fait notable, le retour de Persona 4 Golden via sa sortie sur Steam.