Sakuna : Of Rice and Ruin daté en Europe sur Nintendo Switch

Sakuna : Of Rice and Ruin

Une édition limitée est annoncée pour l’Europe et l’Australie

Londres, Royaume-Uni – 20 juillet 2020 – Marvelous Europe Limited est aujourd’hui heureux d’annoncer que le prochain jeu d’action/simulation développé par l’équipe de deux personnes à Edelweiss, Sakuna : Of Rice and Ruin, sera lancé physiquement et numériquement en Europe et en Australie le 20 novembre 2020 pour le Nintendo Switch et la PlayStation 4.

En outre, Marvelous Europe Limited a également annoncé son intention de produire une édition limitée de Sakuna : Of Rice and Ruin sur Nintendo Switch et PlayStation 4 qui sera vendue sur le Marvelous Games Store et chez certains détaillants en Europe. Cette édition limitée aura un prix de vente conseillé de 49,99 £/59,99 €. Le contenu et la disponibilité en précommande seront annoncés ultérieurement. Une édition physique standard pour le Nintendo Switch et la PlayStation 4 sera également disponible chez certains détaillants en Europe et en Australie avec un prix de vente conseillé de 34,99 £/39,99 €.

La courageuse héroïne, Sakuna, a séduit les éditeurs et les joueurs de l’E3 et a laissé les fans de PAX dans l’attente de la confirmation de la date à laquelle ils pourraient la rejoindre sur l’île de Hinoe. Le développeur Edelweiss a également attendu ce moment avec impatience, parlant au nom de l’artiste CG Koichi et de lui-même, a déclaré le directeur Nal :

“Nous sommes ravis d’annoncer enfin que Sakuna sera disponible dans le monde entier dans quelques mois.

Nous avons mis tant de soin à donner vie à notre vision de Sakuna et de son monde. Il y a cinq ans, nous n’étions que deux à avoir un rêve, puis l’artiste de caractère Ryota Murayama-san et le compositeur Hiroyuki Oshima-san nous ont rejoints, et maintenant, nous sommes dans la dernière ligne droite grâce à nos partenaires. Nous comptons les jours jusqu’à ce que nous puissions vous présenter Sakuna, ses amis, la joie et la sérénité de la culture traditionnelle du riz, et tous les démons qu’elle vaincra avec ses outils agricoles”.

A propos de Sakuna : Of Rice and Ruin :

Développé par Edelweiss, l’équipe de deux hommes à l’origine du célèbre Astebreed, la coqueluche de l’Indépendance, Sakuna : Of Rice and Ruin combine l’action en défilement latéral avec des simulations d’artisanat et d’agriculture. Les joueurs incarnent Sakuna, une déesse des récoltes gâtée, bannie sur une île dangereuse avec un groupe d’humains exclus. Tout en explorant les environnements magnifiques mais hostiles de l’île, elle trouvera également une maison dans un village de montagne, se montrant digne de son titre en récoltant du riz et en améliorant la vie des humains.

Caractéristiques principales :

▪ Plate-forme d’action à défilement latéral raffinée : En utilisant des outils agricoles comme armes, enchaînez des attaques rapides, lourdes et spéciales pour terrasser des bêtes démoniaques tout en maîtrisant le “vêtement divin” magique, ce qui sera essentiel pour s’emparer de plates-formes lointaines, échapper au danger et vaincre de puissants ennemis.

▪ Jeu de simulation en 3D détaillé : Apprenez l’art ancien de l’agriculture en suivant des étapes détaillées, de la plantation à la récolte, pour obtenir la récolte parfaite. En tant que déesse de la récolte, la force de Sakuna augmente avec chaque récolte de riz réussie, avec des attributs tels que l’esthétique et la saveur en corrélation directe avec ses capacités de combat.

▪ Créer un foyer dans la nature : Les compagnons mortels de Sakuna lui fabriquent des armes, des armures et des repas en utilisant les matériaux et les ingrédients qu’elle recueille au cours de ses aventures, et en accomplissant des quêtes pour eux, vous débloquerez encore plus d’options.

▪ Un nouveau regard sur la mythologie japonaise : L’héroïne fait partie d’un panthéon de dieux et de démons inspiré de la mythologie traditionnelle japonaise, mais avec de nombreux rebondissements. L’histoire et le monde sont remplis de détails rendus avec amour, certains familiers et d’autres complètement originaux.

Développé par Edelweiss et publié par Marvelous Europe Limited pour le Nintendo Switch et la PlayStation 4 en Europe et en Australie, Sakuna : Of Rice and Ruin sera lancé physiquement et numériquement le 20 novembre 2020. Sakuna : Of Rice and Ruin sera également disponible en version numérique pour Windows PC sur STEAM via XSEED Games / Marvelous USA, Inc. le 10 novembre 2020. Le titre n’a pas encore été évalué.