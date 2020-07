Résumé complet du premier Nintendo Direct Mini : Partner Showcase (20 juillet)

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

Un nouveau Nintendo Direct Mini: Partner Showcase dévoile des informations sur les jeux développés par les partenaires

21 juin 2020 – Nintendo a lancé aujourd’hui son premier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, une vidéo de présentation centrée sur les jeux Nintendo Switch développés pour Nintendo par ses partenaires. Cette vidéo est la première d’une série de Partner Showcase qui se poursuivra cette année.

Cette vidéo dévoile des détails sur deux nouveaux jeux de la série de jeux de rôle Shin Megami Tensei, avec un remaster en haute définition d’un de ces opus les plus populaires, Shin Megami Tensei III, ainsi qu’un nouveau jeu numéroté, Shin Megami Tensei V, dont la sortie mondiale simultanée est prévue en 2021 sur Nintendo Switch.

Ce Nintendo Direct Mini: Partner Showcase a également annoncé l’arrivée de trois Packs de DLC payants pour Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda qui ajouteront de nouveaux personnages, modes et cartes. Pour finir, des séquences de deux jeux d’action sur Nintendo Switch ont été dévoilées : Rogue Company et WWE 2K Battlegrounds.

Pour suivre la présentation Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, rendez-vous sur la chaine Youtube de Nintendo France.

Temps forts de la présentation :

Shin Megami Tensei V : le prochain titre numéroté de la série Shin Megami Tensei d’ATLUS sortira exclusivement sur Nintendo Switch. Dans ce jeu de rôle épique, l’ordre s’est écroulé et le chaos règne en maître. La sortie mondiale simultanée de Shin Megami Tensei V est prévue en 2021 sur Nintendo Switch.

Shin Megami Tensei III Nocturne: HD Remaster revient 17 ans après la sortie de Shin Megami Tensei III, connu en Europe sous le nom de Shin Megami Tensei: Lucifer’s Call. La légende apocalyptique fait son retour sur Nintendo Switch dans un remake en haute définition du jeu classique culte ! Sa sortie est prévue au printemps 2021.

Rogue Company : un nouveau jeu de tir débordant de style débarque sur Nintendo Switch. Utilisez votre arsenal et vos compétences pour éliminer vos adversaires dans ce jeu de tir multijoueur en ligne à la troisième personne signé First Watch Games. Affrontez d’autres joueurs dans différents modes de jeux compétitifs ou plus détendus, ou mesurez-vous à des adversaires contrôlés par une IA qui va vous donner du fil à retordre. Si des joueurs tombent, leurs coéquipiers pourront les réanimer pour qu’ils puissent tout de suite reprendre le combat. Le jeu et la progression cross-platform seront aussi disponibles dès le lancement, ainsi que la visée via commandes par mouvements. Plus d’informations sur Rogue Company seront dévoilées dans la journée.

WWE 2K Battlegrounds : le monde de la WWE est votre ring. Vivez une toute nouvelle forme d’action arcade agressive qui dépasse toutes les limites en incarnant vos Superstars et Légendes de la WWE préférées. Les fans de la première heure ainsi que les nouveaux venus pourront s’en donner à cœur joie grâce aux contrôles simples et à l’expérience multijoueur déjantée qu’offrira WWE 2K Battlegrounds à sa sortie, le 18 septembre sur Nintendo Switch.

Contenu additionnel pour Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda : trois Packs de DLC payants arrivent pour Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda. Le premier Pack est déjà disponible. Pack 1 : Pack Personnages – Dans ce premier Pack, cinq personnages supplémentaires rejoignent le casting, dont Impa, qui excelle dans les attaques à distance grâce à son naginata, et Aria, le personnage parfait si vous aimez les défis : prenez un coup ou manquez une pulsation avec elle, et c’est le game over !

disponible. Pack 2 : Pack Mélodies – Les joueurs qui achètent ce Pack recevront 39 nouvelles pistes comprenant des remix des musiques d’ambiance du jeu. Ils pourront alors changer la musique d’ambiance à tout moment pour que leurs sonorités préférées les accompagnent en Hyrule.

Pack 3 : Symphonie du Masque – Dans ce troisième Pack, incarnez le mystérieux Skull Kid et aventurez-vous sur une toute nouvelle carte proposant des musiques et un scénario inédits. La particularité de Skull Kid est que ses compétences changent en fonction du masque qu’il porte.

Le Pack DLC 1 sera disponible à l’achat plus tard dans la journée sur le Nintendo Shop, au prix de 5.99 €. Les deuxième et troisième Packs sortiront sur le Nintendo eShop avant fin octobre et coûteront respectivement 5.99 € et 9.99 €. Un pass saisonnier donnant accès aux trois Packs dès leur sortie peut être acheté dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop pour 14.99 €. Les possesseurs du pass saisonnier recevront aussi des tenues bonus pour Link et Zelda. Une version contenant le jeu et les trois Packs DLC est elle aussi prévue pour le 23 octobre.

Des détails sur le prochain Nintendo Direct Mini: Partner Showcase seront révélés prochainement.

