void tRrLM(); //Void Terrarium (Nintendo Switch) – Le test

Il y a des petits jeux indés qui semblent débarquer de nulle part, mais dont l’histoire et l’atmosphère vous attirent. C’est le cas de Void Terrarium sorti ce vendredi 10 juillet à 24,99€ sur l’eShop et en version boîte collector disponible entre 45 et 60€ selon le revendeur.

Une histoire touchante dans un univers post-apocalyptique

La surface de la Terre n’est plus habitable, car elle a été totalement contaminée par des spores d’un champignon toxique. Les humains se sont alors réfugiés sous terre où ils ont construit des colonies. Ils ont alors transmis les plans de leurs villes souterraines à un super ordinateur doté d’une IA. L’IA a alors réalisé le plan puis mis en place un système de rationnement afin de sauver les humains, les ressources étant limitées. Malgré toute la bonne volonté de notre IA, les humains n’ont pas supporté la situation accusant l’IA de tous leurs maux. L’IA ne supportant plus la situation a fini par choisir de s’éteindre, de se mettre en veille.

100 ans après, vous incarnez un petit robot de maintenance, Robbie, qui a perdu ses données, sa mémoire, et qui va découvrir une petite fille humaine contaminée, mais bien vivante : Toriko. Vous trouverez également l’IA, qui vient de sortir de sa veille. Après vous avoir raconté son histoire et celle des humains vous décidez de sauver Toriko coûte que coûte. Dès lors, grâce aux connaissances de l’IA, vous allez parcourir les colonies souterraines pour trouver des vivres et autres matériaux pour subvenir aux besoins de Toriko et aussi améliorer vos compétences.

Les 3 personnages vont alors former une sorte de famille. C’est mignon et touchant à la fois.

Le cœur du jeu : un donjon Crawler

Votre but dans le jeu sera de parcourir les donjons pour y trouver des objets et de la nourriture nécessaires à Toriko. En effet, la jeune fille est totalement dépendante de vous.

Afin de pouvoir veiller sur elle, même à distance, vous allez créer une application de monitoring de santé : une sorte de tamagochi. L’application ressemble au célèbre petit animal électronique sorti en France en 2003/2004. Vous devrez donc garder un œil sur Toriko même en donjon. Le jeu est un donjon Crawler au tour par tour, c’est-à-dire que chaque action de votre part entraînera une action de vos ennemis. Comme dans Pokémon Donjon Mystère sauf que dans votre terrarium, les déplacements sont plus fluides et les donjons un peu plus costauds. Pour chaque donjon, vous aurez une mission différente, à savoir récupérer certains matériaux pour fabriquer quelque chose pour Toriko : médicaments, système de nettoyage, abri… Pour cela il vous faudra descendre de plus en plus profondément dans les donjons, les ennemis vont devenir de plus en plus puissants. Chaque Mission accomplie vous permettra d’améliorer les conditions de vie de Toriko en lui fabriquant un objet. Rassurez-vous vous recevrez également un bonus.

De zéro à l’infini !

Vous commencez chaque donjon au niveau un puis vous progressez petit à petit. Vous gagnerez des niveaux au fur et à mesure que vous tuerez des ennemis. À chaque niveau, vous aurez le choix entre 2 améliorations proposées aléatoirement. À vous de vous adapter en fonction des skills et des provisions que vous aurez reçues pour progresser toujours plus profondément dans les donjons. Prenez garde à votre barre de santé et à votre barre d’énergie. Ces 2 barres sont complémentaires :

– la barre de santé vous servira à encaisser les coups des ennemis, elle remontera doucement lorsque vous marcherez dans les donjons.

– La barre d’énergie est aussi vitale que la barre de santé. Elle vous permet de lancer de grosses attaques, mais aussi de vous déplacer dans les donjons.

Si votre barre d’énergie est vide, vous perdrez des points de santé. Heureusement, vous trouverez des kits de réparation et des batteries un peu partout.

Le gameplay est fluide, simple et addictif. Vous aurez la pression lors de vos escapades entre vos ennemis, vos barres de santé et d’énergie et la santé de Toriko. Cette pression positive pimentera votre gameplay vous obligeant à être le plus efficace possible. Et ce sera parfois compliqué mais c’est ce qui rend le jeu vraiment génial !

Ambiance graphique et sonore

Le jeu est découpé en 2 parties : la partie base, là où se trouve le terrarium de Toriko et la partie donjon qui représente l’action du jeu.

La partie terrarium en 2D est sublime, réalisée avec des dessins de type chibi, les graphismes mignons transmettent bien les émotions des personnages tout en retranscrivant parfaitement l’ambiance lourde et post apocalyptique du jeu. Les décors sont soignés, les personnages sont touchants et attachants.

Pour la partie donjon, les décors sont également détaillés, plus minimalistes mais tout aussi soignés. Ils fonctionnent parfaitement pour ce genre de jeu.

Quant à la musique et aux bruitages, ils sont adaptés au jeu et à son ambiance. Les musiques alternent entre musique d’ambiance et musique électro plus entraînante pendant les phases de combat. Musique et graphismes forment un ensemble soigné et agréable.