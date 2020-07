La saison 3 de la Ligue de Combat Pokémon GO débute le lundi 27 juillet à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris)

Dresseuses, Dresseurs,

La saison 2 de la Ligue de Combat GO touche à sa fin et nous sommes ravis de partager avec vous tout ce qui s’est passé ces dernières semaines !

Résumé de la saison 2 de la Ligue de Combat GO

La saison 2 a eu son lot de changements ! Les Dresseurs qui ont atteint le rang 10 ont obtenu une nouvelle pose amusante d’avatar. Nous avons testé le format Coupe Majeure, et il a été si bien accueilli que nous avons décidé de l’ajouter à la saison 3. Nous sommes également enchantés de vous annoncer que les Dresseurs ont fait un milliard de combats dans la Ligue de Combat GO ! Nous sommes heureux de pouvoir proposer aux Dresseurs encore plus d’occasions de se battre pendant la saison 3.

Récompenses de la saison 2, programme de la saison 3 et à quoi s’attendre

Une fois le début de la saison 3 le lundi 27 juillet 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris), vos récompenses de fin de la saison 2 seront disponibles sur l’écran Combat ! Les récompenses de fin de saison pour la saison 2 sont similaires, sauf que vous recevrez une CT Attaque Immédiate d’élite au lieu d’une CT Attaque Chargée d’élite si vous avez atteint le rang 7 ou supérieur ! La saison 3 suivra la même rotation de ligue que la saison 2, comme indiqué dans le programme ci-dessous, avec un ajout conséquent : la Coupe Majeure fait dorénavant aussi son apparition dans la Ligue Hyper !

La Ligue Super se déroulera du lundi 27 juillet 2020 à 13h00 au lundi 10 août 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris).

La Ligue Hyper et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 10 août 2020 à 13h00 au lundi 24 août 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris). Cette Coupe Majeure aura une limite de 2 500 PC.

La Ligue Master et sa Coupe Majeure se dérouleront du lundi 24 août 2020 à 13h00 au lundi 7 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris). Cette Coupe Majeure n’aura aucune limite de PC.

Les trois ligues ainsi que la Coupe Majeure (sans limite de PC) seront disponibles du lundi 7 septembre 2020 à 13h00 au lundi 14 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris).

La saison 4 débutera le lundi 14 septembre 2020 à 13h00 PDT (22h00 heure de Paris).

Ces dates sont provisoires et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant en cas de changement.

Ce qui suit restera le même dans la saison 3 :

Il n’y aura aucune obligation de déplacement à pied pour combattre dans la Ligue de Combat GO.

Le Niveau d’amitié requis pour combattre à distance restera au niveau Bon ami tout au long de la saison 3. N’oubliez pas que vous pouvez scanner le code QR d’autres Dresseurs pour les affronter, où qu’ils soient.

Les objets d’avatar inspirés par Pikachu Catcheur figureront toujours parmi les récompenses du rang 7.

Les combats, victoires et classements nécessaires pour atteindre des rangs resteront les mêmes.

Du nouveau dans la saison 3 !

Il y aura quelques changements dans la Ligue de Combat GO et dans les Combats de Dresseurs pour la saison 3.

Plus de coupes seront ajoutées ! En plus de la Coupe Majeure de la Ligue Hyper, nous introduisons la Coupe Volante, où seuls les Pokémon de type Vol seront acceptés ! La Coupe volante sera disponible lors d’un prochain événement. Vous aurez plus d’informations à ce sujet très bientôt !

Grâce aux commentaires des Dresseurs, nous avons décidé d’enlever la fonctionnalité Combattre jusqu’à la victoire pour la saison 3.

Vos rencontres de récompenses garanties seront un peu différentes pour la saison 3. À chaque rang, vous rencontrerez ces Pokémon :

Roucarnage à partir du rang 1

Zigzaton de Galar à partir du rang 4

Canarticho de Galar à partir du rang 7

Furaiglon à partir du rang 8

Baggiguane à partir du rang 9

Pikachu Catcheur à partir du rang 10

Si vous atteignez le rang 10, vous gagnerez une toute nouvelle pose d’avatar ainsi qu’un objet d’avatar !

Pour les récompenses du circuit premium, vous gagnerez désormais des Super Bonbons après votre quatrième victoire. Le nombre de Super Bonbons gagnés passera de huit à six.

Les Dresseurs qui terminent la saison 3 au rang 7 ou supérieur recevront une CT Attaque Chargée d’élite au lieu d’une CT Attaque Immédiate d’élite. En dehors de cela, les récompenses de fin de saison seront les mêmes que pour la saison 2.

Aussi, nous avons deux événements sur le thème de la Ligue de Combat GO pour cette saison 3 ! Restez à l’affût de l’actualité concernant ces événements sur le blog et les réseaux sociaux Pokémon GO.

Les attaques existantes suivantes ont été mises à jour pour les Combats de Dresseurs.

Bec Vrille : Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts.

: Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts. Rapace : Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts. Elle réduit aussi considérablement l’Attaque de l’utilisateur.

: Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts. Elle réduit aussi considérablement l’Attaque de l’utilisateur. Harcèlement : Cette Attaque Immédiate de type Insecte génère désormais de l’énergie plus rapidement.

: Cette Attaque Immédiate de type Insecte génère désormais de l’énergie plus rapidement. Châtiment : Cette Attaque Immédiate de type Spectre génère désormais de l’énergie plus rapidement.

: Cette Attaque Immédiate de type Spectre génère désormais de l’énergie plus rapidement. Poudreuse : Cette Attaque Immédiate de type Glace inflige désormais plus de dégâts.

: Cette Attaque Immédiate de type Glace inflige désormais plus de dégâts. Blizzard : Cette Attaque Chargée de type Glace inflige désormais plus de dégâts.

: Cette Attaque Chargée de type Glace inflige désormais plus de dégâts. Luminocanon : Cette Attaque Chargée de type Acier nécessite désormais plus d’énergie.

: Cette Attaque Chargée de type Acier nécessite désormais plus d’énergie. Exploforce : Cette Attaque Chargée de type Combat inflige désormais moins de dégâts.

: Cette Attaque Chargée de type Combat inflige désormais moins de dégâts. Pouvoir Lunaire : Cette Attaque Chargée de type Fée a désormais moins de chance de réduire l’Attaque de votre adversaire.

Les attaques existantes suivantes ont été mises à jour pour les combats d’Arène et les raids.

Bec Vrille : Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts.

: Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts. Rapace : Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts.

: Cette Attaque Chargée de type Vol inflige désormais plus de dégâts. Châtiment : Cette Attaque Immédiate de type Spectre génère désormais de l’énergie plus rapidement.

En plus de ces mises à jour, les Pokémon suivants peuvent apprendre une attaque qu’ils ne pouvaient pas apprendre avant.

Gueriaigle et Close Combat : Gueriaigle peut utiliser cette attaque pour rendre le Pokémon adversaire de type Roche ou Acier plus dépendant des Boucliers Protecteurs.

: Gueriaigle peut utiliser cette attaque pour rendre le Pokémon adversaire de type Roche ou Acier plus dépendant des Boucliers Protecteurs. Blizzaroi et Ball’Météo de type Glace : Cette Attaque Chargée de type Glace convient particulièrement à un Pokémon apparaissant lorsqu’il neige.

: Cette Attaque Chargée de type Glace convient particulièrement à un Pokémon apparaissant lorsqu’il neige. Bekipan et Ball’Météo de type Eau : Cette Attaque Chargée de type Eau convient particulièrement à un Pokémon apparaissant lorsqu’il pleut.

: Cette Attaque Chargée de type Eau convient particulièrement à un Pokémon apparaissant lorsqu’il pleut. Pingoléon et Bec Vrille : Pingoléon peut utiliser cette attache pour rendre les Pokémon de type Combat plus dépendants des Boucliers Protecteurs.

Soyez conscient(e) de votre environnement et suivez les directives des autorités sanitaires locales lorsque vous jouez à Pokémon GO. Les événements à venir sont susceptibles d’être modifiés. Assurez-vous de nous suivre sur les réseaux sociaux, de choisir de recevoir des notifications push et de vous abonner à nos e-mails pour vous tenir au courant des dernières actualités. Pour connaître les dernières mises à jour concernant les événements en jeu et les fonctionnalités, consultez cet article du centre d’aide.

— L’équipe Pokémon GO