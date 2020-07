Top des ventes de la semaine au Japon : Ghost of Tsushima en grande forme

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 juillet 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Ghost of Tsushima fait un lancement record, c’est le meilleur démarrage de Sony sur PS4, c’est même le meilleur démarrage de Sony depuis 10 ans et Gran Turismo 5. Paper Mario: The Origami King fait lui un démarrage classique. C’est en fait le deuxième plus mauvais début pour un jeu Paper Mario au Japon (seulement Paper Mario : Color Splash a fait pire avec environ 50 000 unités vendues au lancement, sur Wii U), mais c’est sans compter les ventes numériques. Ces ventes ont été négligeables sur la Nintendo 3DS, et il n’y avait pas de version numérique pour les jeux plus anciens, donc on peut dire que c’est un lancement dans les mêmes eaux que les autres. La version physique de Together! The Battle Cats démarre bien, si on se dit que tout le monde l’a déjà en version démat’ (il a été le 3e jeu exclusivement numérique le plus téléchargé au cours du premier semestre 2020, malgré son lancement initial en décembre 2018).

Toujours en pleine rupture de stock, Ring Fit Adventure descend un peu cette smeaine, alors que Animal Crossing: New Horizons profite d’un gros réassort pour faire un petit +28%. eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 a connu une deuxième semaine assez décente, avec environ 56 000 unités. Une fois de plus, la version Nintendo Switch a été la plus populaire, avec 29 719 unités vendues. Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à plus de 242 000 unités, avec 124 595 unités pour la seule version Nintendo Switch.

01./00. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 212.915 / NEW

02./00. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 109.092 / NEW

03./04. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 71.897 / 5.186.283 (+28%)

04./05. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 36.183 / 1.173.243 (-18%)

05./01. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 29.719 / 124.595 (-69%)

06./02. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥7.980) – 26.951 / 118.498 (-71%)

07./06. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 20.586 / 235.891 (+2%)

08./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.031 / 3.035.989 (-8%)

09./00. [NSW] Together! The Battle Cats <SLG> (Ponos) {2020.07.16} (¥3.500) – 9.725 / NEW

10./08. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 7.843 / 3.662.804 (+0%)

Cette semaine, les ventes de Nintendo Switch sont toujours en hausse, avec plus de 100 000 unités vendues (113 197 unités pour être précis), contre 96 789 unités la semaine dernière. Mais malgré l’augmentation continue des livraisons, il est toujours impossible d’acheter la console sans passer par le système de loterie en boutique, c’est dire à quel point la demande pour le Nintendo Switch est forte au Japon en ce moment.

D’année en année, l’augmentation est assez frappante : la console ne s’est vendue “qu’à” 45 596 unités au cours de la même semaine l’année dernière. À moins d’une chute brutale des ventes durant la semaine 30, la console atteindra le cap des 3 millions d’unités rien qu’en 2020 durant cette semaine, ce qui est vraiment impressionnant. Les ventes cumulées s’élèvent à présent à 2 929 208 unités, contre seulement 1 660 780 unités vendues la semaine 29 2019. L’écart ne cesse de se creuser, et nous devrons probablement attendre septembre (et le lancement de la Nintendo Switch Lite en 2019) pour le voir diminuer de manière significative. La Nintendo Switch s’est maintenant vendue à 14 312 639 unités LTD, dont 2 408 524 unités pour le modèle Lite, et 11 904 115 unités pour le modèle classique.

La Ps4, elle, sombre toujours et Ghost of Tsushima ne change rien à la donne.