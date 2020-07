Dex (Nintendo Switch) – Le test

Dex, initialement sorti en 2015, débarque sur la Nintendo Switch. Comment se déroule l’expérience transhumaniste sur la console de Nintendo ? Voyons voir ça.

Cyberpunk 2037

Vous vous réveillez dans la peau de Dex, une femme à la chevelure bleue en l’an 2037 dans la ville d’Harbor Prime. Un homme apparaît dans votre esprit. C’est Raycast, le célèbre hacker dont personne ne connaît la véritable identité. Il vous avertit que la police est devant votre porte et qu’il faut vous enfuir au plus vite. Vous finirez par obtenir l’aide d’un certain Decker, qui vous dira que c’est une organisation appelée « Le Complexe » qui est à vos trousses. Pourquoi cette organisation en a après vous ? Pourquoi Raycast vous a aidée ? Vous ne savez pas. Mais désormais, pour survivre, Dex devra tout faire pour déjouer les plans du Complexe.

Le monde de Dex est un monde cyberpunk dans lequel le transhumanisme est présent partout. Chaque être humain peut se faire augmenter par l’ajout d’implants électronique. D’ailleurs, il est très rare de trouver quelqu’un qui ne possède aucune puce électronique dans le corps. Finalement, l’univers dans lequel vous évoluez est très proche de Deus Ex. Tiens ?! Deus EX ? DEX ? Le nom de l’héroïne n’est sans doute pas choisi par hasard …

Un open world RPG d’action 2D

Dex est un jeu d’action 2D à défilement horizontal avec une touche de RPG. Le tout, dans un monde ouvert. Si on doit résumer, Dex allie finalement un style de jeu « à l’ancienne » avec de la modernité. Vous allez pouvoir parcourir la quasi-intégralité d’Harbor Prime dès le début. Mais certaines zones ne seront accessibles qu’avec l’obtention de capacités spéciales. Ces capacités seront obtenues de deux façons possibles : les points de compétence obtenus grâce à l’expérience ou l’ajout d’implants.

Les points de compétence vous permettront de gagner en endurance, améliorer vos capacités avec les armes à feu, au corps à corps, lors des phases de piratage, votre charisme ou encore la négociation d’achat et de vente de matériel. Et il vous faudra bien choisir car il vous sera impossible de modifier votre choix sachant que vous ne pourrez pas avoir toutes les compétences améliorées au maximum à la fin du jeu.

Les implants vous permettront d’acquérir des jambes bioniques pour sauter plus haut (et accéder à de nouvelles zones), d’avoir des poings d’acier qui font plus dégâts ou encore des yeux qui voient à travers les murs pour repérer les ennemis. Mais ces implants ne seront pas gratuits évidemment. Le docteur Niles vous facturera, en bon seigneur, uniquement l’implant et vous fera don de l’opération.

L’argent et l’expérience nécessaires pour améliorer Dex seront obtenus par la réalisation des quêtes secondaires ainsi que de la quête principale.

Choisis ton style

La particularité de Dex est qu’il est souvent possible d’accomplir une quête de différentes façons. Vous préférez attaquer furtivement ? Cachez vous derrière une caisse et glissez vous derrière l’ennemi pour l’exécuter. Vous préférez pirater le cerveau de vos ennemis ? Ou alors vous voulez utiliser votre charisme pour convaincre une personne de vous dévoiler une information importante plutôt que de la combattre ? Ou encore la bonne vieille méthode bourrine en attaque frontale ? C’est vous qui voyez.

De plus, pour atteindre une zone, vous aurez souvent aussi plusieurs possibilités. En général une méthode furtive sans avoir à combattre mais qui nécessitera une compétence ou un implant et une méthode plus agressive.

Entrez dans le cyberespace

Le monde hyper connecté de Dex est un monde où les machines et même les humains sont connectés à ce qui est appelé le cyberespace. Et vous avez la capacité de le pirater ! La caméra risque de vous voir ? Piratez là ! Un ennemi gênant ? Piratez sa puce électronique !

Les phases dans le cyberespace sont des phases de Shoot’em up dans lesquelles vous tirez sur des virus qui vous empêchent d’accomplir votre but. Au début c’est compliqué mais plus vous obtenez de compétences de piratage et plus vous aurez de facilités.

Un univers crédible et soigné

L’univers cyberconnecté d’Harbor Prime est très crédible et très agréable à regarder. Les décors sont très beaux et les personnages assez variés hormis les ennemis qui se ressemblent presque tous. Mais on oublie un peu ce défaut grâce aux nombreuses quêtes annexes qui nous permettent de mieux nous immerger dans le monde de Dex.

La musique qui vous accompagne tout au long de votre aventure est également très juste sans être intrusive.

On se plaît donc à parcourir cet univers et à découvrir la suite de l’histoire qui vous prendra une vingtaine d’heures. Pour un jeu de cet acabit, la durée de vie semble très honnête et on ne sort pas frustré à la fin du jeu en se disant que c’est trop court.

Dans la vie, faut faire des choix

La vie de Dex est faite de choix parfois cornéliens. Via les dialogues, il vous faudra parfois choisir un camp, sauver ou laisser mourir une personne voire trahir vos amis. Cela peut changer le cours de l’histoire. Finalement, c’est un peu comme pour les combats, vous avez le choix. Bien qu’il y ait plusieurs façons de jouer, on aura tous tendance à utiliser le corps à corps car c’est le plus efficace.