Persona 5 Scramble confirmé en Europe et aux États-Unis sur Nintendo Switch

Disponible depuis le mois de février dernier au Japon, Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers est très attendu chez nous, même si toujours pas annoncé. Notre test import a même été très lu, ce qui prouve bien que vous êtes nombreux à l’attendre.

Les fans attendent des nouvelles concernant la localisation de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers depuis l’annonce et la sortie du jeu au Japon. Maintenant, grâce au rapport financier de Koei Tecmo, il semble qu’une sortie occidentale soit officiellement en cours de préparation. L’une des diapositives de présentation incluses dans le rapport est consacrée aux futurs titres de Koei Tecmo. Pour la catégorie “jeux packagés”, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers est inclus, et la région de sortie prévue est indiquée comme “l’ouest”. Reste plus maintenant qu’à savoir quand, et surtout si le jeu sera traduit ou pas.

La traduction, on peut y croire car Shin Megami Tensei III Nocturne HD et Shin Megami Tensei V ont aussi été annoncé la semaine passée sur Nintendo Switch pour 2021 et en Français.