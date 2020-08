Pikmin 3 Deluxe annoncé sur Nintendo Switch

Aux confins de l’espace se trouve un monde extraterrestre à la fois mystérieux et étrangement familier, peuplé de créatures ravissantes, débordant de surprises et bourré de fun. Dégagez la piste d’atterrissage, car Pikmin 3 Deluxe se posera sur Nintendo Switch le 30 octobre ! Après l’épisode Pikmin 3 sur Wii U, la célèbre franchise débarque sur Nintendo Switch avec du nouveau contenu, des options de jeu coopératives ainsi qu’un ensemble de fonctionnalités facilitant l’adaptation des nouveaux joueurs de la franchise. Les minuscules Pikmin n’attendent plus que vous pour leur plus grande aventure à ce jour,alors découvrez votre armée de Pikmin dans la bande-annonce Pikmin 3 Deluxe atterrit le 30 octobre !

Pikmin 3 Deluxe n’est pas une aventure comme les autres. Vous commandez une équipe de trois explorateurs et une armée d’adorables Pikmin dans une quête pour la survie bourrée de casse-têtes à résoudre et de créatures à affronter. Suite à un atterrissage forcé, vous devrez explorer une grande diversité d’environnements luxuriants tels que la Toundra Perdue, la Rivière du Destin et le Verger de l’Espoir, regorgeant tous de formes de vie aussi belles que fascinantes.

Pikmin 3 Deluxe dispose d’un ensemble complet d’ajouts et d’améliorations, notamment la possibilité de jouer à l’intégralité du mode Histoire en coopération avec un ami, de nouvelles missions secondaires également jouables en coopération, ainsi que tous les niveaux téléchargeables du mode Mission issus du jeu original. Grâce à de nouvelles options de difficulté, un système de verrouillage de la visée, des astuces en option et la possibilité de jouer à un rythme plus tranquille, il sera plus que jamais facile de s’immerger dans le fun de Pikmin pour profiter de paysages magnifiques et découvrir tout ce que ce monde merveilleux a à vous offrir. Pikmin 3 Deluxe marque aussi le retour de fonctionnalités amusantes du jeu original, comme l’appareil photo, qui permet aux joueurs de prendre des photos des superbes environnements et des créatures étranges depuis la perspective d’un être minuscule.

Grâce aux nouveaux types de Pikmin à découvrir et à diriger, vous disposerez d’une équipe redoutable pour surmonter les obstacles que vous rencontrerez. Les différentes couleurs de Pikmin vous offrent tout un éventail de capacités pour mener à bien vos missions. Par exemple, les Pikmin bleus peuvent respirer sous l’eau, vous permettant ainsi de ramasser des objets que les autres Pikmin ne peuvent pas atteindre. Les Pikmin ailés, reconnaissables à leur couleur rose et à leurs petites ailes, peuvent franchir des obstacles tels que les étendues d’eau et les trous. Les choix stratégiques, comme la sélection des Pikmin que vous affectez à une tâche, la délégation des projets et les changements de capitaine, peuvent vous assurer la victoire.

Pour les joueurs chevronnés qui se sentent prêts à mettre à l’épreuve leurs talents de leader dans de nouveaux défis, Pikmin 3 Deluxe propose de nouvelles missions secondaires mettant en scène Olimar et Louie dans l’exploration de la planète PNF-404. Et pour s’amuser entre amis, il est même possible de participer à des affrontements entre deux joueurs avec le Duel bingo.

Votre grande équipe de petits Pikmin est prête à vous rejoindre dans une aventure gigantesque ! Pikmin 3 Deluxe sortira sur Nintendo Switch le 30 octobre. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans leurs explorations dès le premier jour, le préachat du jeu en version numérique est disponible sur le Nintendo eShop.