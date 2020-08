Bilan de Nintendo Q1 2020 (chiffres de ventes de jeux et de Nintendo Switch, Zelda, Animal Corssing, Pokémon, etc.)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ce matin, Nintendo dévoile les résultats financiers de Nintendo pour le premier trimestre de l’année fiscale 2020-2021, c’est à dire de mars à juin 2020.

Surprise, Nintendo a écoulé 5,68 millions de Nintendo Switch pendant cette période, marqué par la crise mondiale du covid-19 qui a eu deux impactes: fermetures de magasins, et surtout des usines de production en chine dès le mois de janvier. Ce qui a provoquer une grosse pénurie de console. La console est désormais au chiffre de 61,44 millions de Switch vendues dans le monde depuis sa sortie.

Ventes de Switch pour le trimestre : 3,05 millions

Ventes de Switch Lite pour le trimestre : 2,62 millions

Ventes globales de Switch pour le trimestre : 5,68 millions

Ventes de jeux pour le trimestre – 50,43 millions

Ventes LTD de Switch – 52,62 millions

Ventes LTD de Switch Lite – 8,81 millions

LTD – 61,45 millions

Ventes LTD jeux : 406,67 millions

Prévision de ventes de consoles pour cet exercice financier : 19 millions d’euros

Prévision de ventes de jeux pour cet exercice : 140 millions d’euros

Ventes nettes de Nintendo ce trimestre – 358 106 millions de yens

Résultat d’exploitation de Nintendo ce trimestre – 144 737 millions de yens

Bénéfice net de Nintendo ce trimestre – 106 482 millions

Prévisions de ventes nettes de Nintendo – 1 200 000 millions de yens

Prévisions de revenus d’exploitation de Nintendo – 300 000 millions de yens

Prévision de bénéfice net de Nintendo – 200 000 millions de yens

Selon un rapport de Bloomberg, Nintendo augmente son objectif de production de Nintendo Switch à environ 25 millions d’unités pour cette année fiscale. Ce chiffre est basé sur des informations recueillies auprès de “personnes connaissant bien le sujet”. Bloomberg ajoute que Nintendo “demande à ses partenaires de s’atteler à quelques millions d’unités supplémentaires”. L’objectif est que les partenaires d’assemblage prévoient de travailler au maximum de leur capacité jusqu’en décembre. Bloomberg avertit que le plan pourrait changer “en ajustant la production au cours du trimestre janvier-mars si la demande commence à diminuer dans les mois à venir, mais les partenaires de production s’attendent à dépasser au moins les 22 millions d’unités qu’ils avaient précédemment reçu l’ordre d’assembler”.

Parlons peu, parlons jeux. Voici le classement à date des jeux édités par Nintendo sur Nintendo Switch. Animal Crossing: New Horizons est déjà deuxieme. En un mois, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition s’est vendu à 1.32 millions d’exemplaires. Xenoblade 2 avait fait 1,06 million en bénéficiant de noël, mais avec un parc de console plus petit. En moins de temps, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics a fait 1.03 millions. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics se vend très bien pour le style de jeu et, assez rare chez Nintendo, le jeu se vend à plus de 50% sur l’eShop. Autre surprise, Ring Fit Adventure se vend toujours très fortement et approche des 4 millions, alors qu’il est en rupture de stock partout dans le monde de manière cyclique.

Mario Kart 8 Deluxe – 26.74 millions

Animal Crossing: New Horizons – 22.40 millions

Super Smash Bros. Ultimate – 19.99 millions

Zelda: Breath of the Wild – 18.60 millions

Pokemon Sword/Shield – 18.22 millions

Super Mario Odyssey – 18.06 millions

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 12.20 millions

Super Mario Party – 10.94 millions

Splatoon 2 – 10.71 millions

New Super Mario Bros. U Deluxe – 7.44 millions

Ring Fit Adventure – 3.90 millions

Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – 1.32 millions

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1.03 millions

Le cumul des 4 jeux phares de la Switch en 2017 (Zelda, Mario, Mario Kart, Splatoon) s’est vendu à 4,39 millions dans le monde rien que sur le dernier trimestre. Sur la même période il y a un an, c’était 2,86 millions. pic.twitter.com/iN9OHP0PbE — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) August 6, 2020

Animal Crossing New Horizons est donc le jeu le plus vendu de l’année pour le moment, et bientot le jeu le plus vendu de la Nintendo Switch, pour un jeu sorti le 30 mars dernier. C’est aussi, logiquement, le meilleur jeu de la série LTD, alors qu’il n’a que 3 mois. Des chiffres fous.

Au Japon, avec les chiffres de l’eShop, Animal Crossing New Horizons s’est écoulé à 7,15 millions. Je le dis une nouvelle fois, en 3 mois, il est le troisième jeu le plus vendu de l’histoire du Japon. Il s’est plus vendu que tous les Mario ou autre grosse sorties, depuis 20 ans, en LTD, en 3 mois.

On termine cet article avec d’autres graphiques de @oscarlemaire, qui revient les comparatifs de ventes par série.