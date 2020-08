Les sorties et les promotions de la semaine sur l’eShop Nintendo Switch

Je vous propose de faire le point avec vous des sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Infinite Combate

Skully

112th Seed

Aery: Broken Memories

Alphadia Genesis

City Bus Driving Simulator

Clan N

Crowdy Farm Rush

Cruel Bands Career

Dink More Glurp

Frontline Zed

KukkoroDays

Memory Lane

Mystery Mine

RogueCube

Spitlings

Steam Tactics

Swimsanity!

Titan Glory

Ultra Foodmess

Wizards: Wand of Epicosity

Wordify

Précommandes Nintendo Switch



Pikmin 3 Deluxe

Démo de la semaine :

Hypercharge: Unboxed

March to a Million

Summer in Mara

Les DLC de la semaine :

Alphadia Genesis

FAIRY TAIL

Goonya Fighter

HYPERCHARGE Unboxed

Double Gold Points Fest:

Profitez d’une surprise estivale avec le Double Gold Points Fest, désormais disponible sur la boutique Nintendo eShop ! D’ici au 12 août, les utilisateurs peuvent gagner jusqu’à 10 % de leur argent sous forme de points d’or en achetant des titres Nintendo Switch sélectionnés dans la boutique Nintendo eShop. Tous les jeudis jusqu’au 30/07, trois nouveaux jeux seront ajoutés qui permettront de gagner le double de points d’or, alors n’oubliez pas de revenir souvent pour voir ce qui est proposé. Tous les jeux figurant dans le tableau ci-dessous vous rapporteront le double de Gold Points, à condition qu’ils soient achetés avant la fin de l’offre, le 12 août.

Les promotions de la semaine: