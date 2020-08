Top des ventes de la semaine au Japon: le naufrage Fairy Tail

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 27 juillet au 2 aout 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Belle sortie pour Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On qui s’offre le podium devant Animal Crossing: New Horizons (qui est encore un rupture de stock) et Ring Fit Adventure qui profite d’un renouveau de stock (+16%) alors que Ghost of Tsushima, quatrième, continu de descendre. La sortie attendue était Fairy Tail. Les deux versions du jeu se sont vendues à plus de 28 000 unités combinées, dont 15 447 unités sur Nintendo Switch (la version la plus vendue). C’est un début plus modeste, rien de bien réjouissant, d’autant plus que les ventes de ce type de jeux se font day-one. Elle ne figurera probablement plus dans le Top 10 dès la semaine prochaine. Espérons une meilleure réussite en occident pour cet opus qui, cette fois, est traduit.

01./00. [PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On # <ACT> (Bandai Namco Games) {2020.07.30} (¥8.200) – 123.147 / NEW

02./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 56.730 / 5.337.128 (-40%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 37.217 / 1.242.596 (+16%)

04./02. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 31.932 / 298.234 (-40%)

05./03. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 22.773 / 182.508 (-55%)

06./05. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 16.319 / 277.346 (-35%)

07./00. [NSW] Fairy Tail # <RPG> (Koei Tecmo) {2020.07.30} (¥7.800) – 15.447 / NEW

08./06. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 13.341 / 159.030 (-37%)

09./00. [PS4] Fairy Tail # <RPG> (Koei Tecmo) {2020.07.30} (¥7.800) – 13.236 / NEW

10./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.801 / 3.063.965 (-16%)

Cette semaine, les ventes de consoles Nintendo Switch ont connu une forte baisse, une fois de plus en raison de l’insuffisance des livraisons. La console s’est quand même vendue à plus de 86 000 unités (contre 125 231 unités la semaine dernière), soit plus de deux fois ce qu’elle a revendu pendant la semaine 31 de 2019 (36 613 unités). La demande continue de grimper en flèche, et bien que les choses se soient certainement améliorées ces dernières semaines, Nintendo n’est toujours pas en mesure de répondre pleinement à la demande (et ne le sera probablement pas avant la fin de l’été).

Jusqu’à présent, la Nintendo Switch s’est vendue à 3 141 044 unités rien que cette année, et si les choses continuent à ce rythme, nous arriverons bientôt au point où les ventes de 2020 seront deux fois supérieures à celles de 2019. À l’heure actuelle, l’écart entre les deux années est d’environ 1,4 million d’unités (1 740 082 unités vendues à la semaine 31 2019). Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à 14 524 475 unités, avec 2 444 965 unités pour le modèle Lite, et 12 079 510 unités pour le modèle classique.