Torchlight III arrive sur Nintendo Switch cet automne

– Le dungeon crawler haut en couleurs à l’action effrénée sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One et PC –

– Sa sortie sur Nintendo Switch inclura un familier exclusif : la Fée rouge –

Perfect World Entertainment et Echtra Games sont heureux de vous annoncer que Torchlight III, le dungeon crawler haut en couleurs pour les fans d’A-RPG novices et vétérans, sortira officiellement cet automne sur Nintendo Switch, PlayStation®4, Xbox One et PC. Ceux qui achèteront le jeu sur Nintendo Switch recevront également un familier exclusif : la Fée rouge. Dans sa version complète, Torchlight III possèdera toutes les mécaniques de gameplay propres à la franchise, dont des combats de type hack n’ slash, du butin épique et un système unique de familiers qui a su capturer le cœur des fans d’A-RPG. Cette grande aventure introduira également de nouvelles fonctionnalités, dont trois actes copieux et spectaculaires, des Forts entièrement personnalisables, des sous-catégories de Relique uniques et une expérience end game exigeante pour les joueurs qui en redemandent encore après avoir terminé la campagne.

Visionnez la bande-annonce de Torchlight III diffusée dans le cadre du Indie World ici :

« Sortir Torchlight III sur Nintendo Switch fait partie des demandes les plus insistantes des fans, et nous sommes heureux de pouvoir exaucer ce souhait. » déclare Max Schaefer, PDG d’Echtra Games et cofondateur de la franchise Torchlight . « C’est l’un des jeux les plus accessibles pour les fans d’ARPG, et une excellente porte d’entrée dans l’univers ; sur cette plateforme, Torchlight III sera une aventure à la prise en main instantanée et à emporter n’importe où. »

Dans Torchlight III , un siècle s’est écoulé depuis les événements de Torchlight II , lorsque les formidables héros ont vaincu l’Alchimiste corrompu et scellé le Seigneur du Néther dans les Rouages du monde grâce au Cœur d’Ordrak. Ils ont restauré la paix dans le monde de Novastraia, mais aujourd’hui l’Empire d’embre se retrouve au bord de l’effondrement alors qu’il doit faire face à la menace d’invasion des néthérims et de leurs alliés. Il est temps pour les joueurs de reprendre les armes et de braver la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout un moyen de sauver le monde dans de nouvelles aventures !

Vous trouverez ci-dessous la liste des caractéristiques principales de la version complète de Torchlight III :

Combattez aux côtés d’un fidèle compagnon d’aventure ! Avec de nombreuses espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs, les joueurs ont l’embarras du choix. Ils peuvent les rendre plus forts en leur apprenant de nouvelles compétences et plus résistants en les équipant d’objets : ensemble, rien ne pourra les arrêter. Un héros sur mesure : Les joueurs peuvent choisir parmi quatre classes disposant chacune de mécaniques de jeu uniques afin d’optimiser leurs dégâts et leurs chances de survie. En s’armant d’objets épiques, en sélectionnant les pouvoirs de leur Relique et en spécialisant leur personnage, ils créent leur propre style de combat.

Torchlight III dispose de classes distinctes aux compétences et talents uniques :

Le Mage du crépuscule est un enchanteur qui puise son pouvoir dans l’équilibre entre l’ombre et la lumière pour lancer des sorts dévastateurs.

est un enchanteur qui puise son pouvoir dans l’équilibre entre l’ombre et la lumière pour lancer des sorts dévastateurs. Le Forgé est un puissant robot qui peut compter sur un arsenal varié pour faire monter la pression – au sens propre – avec un déluge d’attaques explosives.

est un puissant robot qui peut compter sur un arsenal varié pour faire monter la pression – au sens propre – avec un déluge d’attaques explosives. Le Ferrailleur est une véritable machine de guerre qui prendra la tête du convoi, fonçant dans la bagarre avec son immense marteau et ses wagons de combat lourdement armés.

est une véritable machine de guerre qui prendra la tête du convoi, fonçant dans la bagarre avec son immense marteau et ses wagons de combat lourdement armés. Le Tireur est un personnage à la fois puissant et agile, combinant des compétences de précision incroyables avec des armes à distance ainsi que des talismans magiques capables de venir à bout de n’importe quel adversaire.

Torchlight III est le véritable successeur de Torchlight I et II , les classiques de l’ARPG développés à l’origine par Runic Games. Ce dungeon crawler à l’action effrénée permettra aux fans d’ARPG et de l’univers de Torchlight de faire à nouveau parler la poudre et l’acier dans un monde haut en couleurs rempli de hordes de gobelins, de zombies voraces et autres redoutables créatures du Néther. Les joueurs peuvent partir à la découverte de vastes terres sauvages, seul ou avec leurs amis. Au cours de leurs aventures, ils auront l’occasion de trouver des butins, explorer des donjons, collectionner de l’équipement épique et même de construire leur propre Fort et de le montrer fièrement au reste du monde. Torchlight III dispose de quatre classes de héros uniques (le Mage du crépuscule, le Forgé, le Ferrailleur et le Tireur) ainsi que d’une myriade de familiers de combat pour aider le joueur dans sa quête de gloire et de richesses.